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الاحتلال يرتكب مجزرة في جباليا النزلة

منذ 11 ثانية
الاحتلال يرتكب مجزرة في جباليا النزلة

وطنا اليوم_ استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ليل الأحد، إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 10 مواطنين وإصابة العشرات، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما استشهدت سيدة وأصيب ثلاثة من أبنائها، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38153 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87828 آخرين، وما تزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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