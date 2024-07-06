عاجل بزشكيان يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية

وطنا اليوم_أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية صباح اليوم السبت فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان بانتخابات الرئاسة متفوقًا على المرشح المحافظ سعيد جليلي. وحصل بزشكيان على نحو 55% من أصوات الناخبين، بينما بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية 49.8%.

أشارت وزارة الداخلية إلى أن بزشكيان حصل على ما يزيد على 17 مليون صوت من أصل أكثر من 30 مليون صوت تم إحصاؤها، في حين حصل جليلي على أكثر من 13 مليون صوت. وكانت مراكز الاقتراع قد أغلقت مساء الجمعة وبدأت عملية فرز الأصوات.

دعي نحو 61 مليون ناخب للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحسم المنافسة بين جليلي وبزشكيان، بعد أن تقدم المرشح الإصلاحي في الجولة الأولى التي جرت يوم 28 يونيو/حزيران الماضي لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي.

شهدت الجولة الأولى إقبالاً منخفضًا غير مسبوق، حيث أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت. وأقر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية بأن نسبة الإقبال جاءت أقل من المتوقع، لكنه أكد أن هذا لا يعني أن أولئك الذين لم يصوتوا يعارضون النظام.

الرئيس الإيراني يعتبر الرجل الثاني في هيكل السلطة في إيران بعد المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي يمتلك الكلمة الأخيرة في جميع المسائل الإستراتيجية ويعتبر القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.