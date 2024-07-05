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مهرجان المونودراما المسرحي ينطلق في دورته الثانية تحت رعاية وزيرة الثقافة الأردنية

منذ 10 ثواني
مهرجان المونودراما المسرحي ينطلق في دورته الثانية تحت رعاية وزيرة الثقافة الأردنية

وطنا اليوم_تحت رعاية وزيرة الثقافة الأردنية السيدة هيفاء النجار، رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2024، يقام مهرجان المونودراما المسرحي الدورة الثانية في الفترة من 27 تموز ولغاية 1 آب على مسارح وقاعات المركز الثقافي الملكي في عمان.

وقد صرحت مديرة مهرجان المونودراما المسرحي للدورة الثانية، الفنانة عبير عيسى، أن وزارة الثقافة ممثلة بوزيرة الثقافة رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، معالي هيفاء النجار، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، عطوفة الأستاذ أيمن سماوي، قد أبديا كل الدعم لإنجاح مهرجان المونودراما المسرحي الدورة الثانية لهذا العام ضمن عروض مهرجان جرش. كما قالت الفنانة عبير عيسى أن اللجنة العليا للمهرجان أقرت برنامج المهرجان والذي يتضمن مجموعة من العروض المسرحية العربية والمحلية حيث يشارك كل من الأردن بمسرحية “أدرينالين”، والعراق بمسرحية “شغف”، ومصر بمسرحية “فريدة”، واليمن بمسرحية “روح الجسد”، والسعودية بمسرحية “ساكن متحرك”، والجزائر بمسرحية “مونودراما 33″، وتونس بمسرحية “السلطة الرابعة”، وفلسطين بمسرحية “ليست مريم فقط”، وسوريا بمسرحية “كناس”. وسيكون هناك جلسات نقدية للعروض المشاركة في اليوم التالي.

وسيفتتح المهرجان بتاريخ 27/7 برعاية وزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار وعلى مسارح المركز الثقافي الملكي وضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون حيث سيتم تكريم شخصية المهرجان لهذا العام وهو الفنان أشرف أباظة وعدد من الفنانين النجوم العرب في حفل الافتتاح، وسيتم الإعلان عن أسمائهم لاحقًا لتعلن بعدها وزيرة الثقافة افتتاح المهرجان وانطلاق العروض المسرحية يوميًا. كما قالت الفنانة عبير عيسى أن هناك ندوة بعنوان “المسرح العربي واقع وتطلعات” يشارك فيها النجم بسام كوسا من سوريا والكاتب فهد ردة الحارثي من السعودية والأستاذ المخرج نبيل نجم من الأردن. كما أن هناك ورشة متخصصة في كتابة نص المونودراما المسرحي تؤطرها الدكتورة صفاء الببلي من مصر. وأفادت مديرة المهرجان عبير عيسى أنه تم اختيار المسرحيات المشاركة من قبل لجنة مختصة تشكلت من الفنان عاكف نجم والفنان محمد الضمور والفنانة عبير عيسى.

هذا وستتنافس العروض المسرحية على جوائز المهرجان من خلال لجنة تحكيم يُعلن عن أعضائها لاحقًا. وسيكون هناك حملة إعلامية مكثفة للإعلان عن فعاليات المهرجان من خلال اليافطات الدعائية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية العربية ونشر بوسترات المهرجان وكتيب المهرجان ولقاءات إذاعية وتلفزيونية. وقدمت الفنانة عبير كل الشكر لوزيرة الثقافة السيدة هيفاء النجار والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون الأستاذ أيمن سماوي لدعمهما لإنجاح هذا المهرجان.


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