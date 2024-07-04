بنك ABC في الأردن يصدر تقريره الأول للاستدامة

وطنا اليوم:أصدر بنك ABC في الأردن تقرير الاستدامة الأول للعام 2023، والذي يمثل نقطة تحول في رحلته نحو دمج الممارسات المستدامة في عملياته، ويسلط هذا التقرير الضوء على إنجازات البنك والتزامه الكامل بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في نموذج أعماله. ويأتي هذا التقرير وفقاً لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، بالإضافة إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وإرشادات بورصة عمان. كما يواصل البنك رحلته في مواءمة عملياته مع توجهات البنك المركزي الأردني نحو التمويل الأخضر، كما هو موضح في استراتيجية التمويل الأخضر للبنك المركزي الأردني.

وحول هذا الشأن، فقد أوضح سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن “في ظل تزايد الضغوط البيئية، يتوجب على بنك ABC في الأردن دمج ممارسات الاستدامة في عملياته، وأن يكون مجهزاً بالكامل لدعم الاقتصاد والمجتمعات والعملاء بشكل فعال، حيث قمنا في عام 2023 بتحديد القضايا الرئيسية المتعلقة بالاستدامة ذات الصلة ببنك ABC في الأردن وأصحاب المصلحة. وتولى البنك توجيه المزيد من الاستثمارات نحو دعم عدد من المبادرات المجتمعية في مختلف القطاعات استفاد منها حوالي 1,410 مستفيد باستثمار قدره 330,630 دينار أردني، حيث تعكس هذه المشاريع التزامنا بإحداث تأثير إيجابي على المجتمع”.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.