أورنج الأردن تختتم مشاركتها في منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن

وطنا اليوم:للمرة الأولى في الأردن، نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية بالشراكة مع الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الاستثمار وبالتعاون مع جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (JEBA) منتدى الأعمال الأردني الأوروبي. وشكلت النسخة الأولى من المنتدى الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، منصة لصناع القرار ورواد الأعمال والمستثمرين والمؤسسات المالية والبعثات الدبلوماسية، لتسليط الضوء على الطرق المثلى والفاعلة لدفع الاستثمارات قدماً في الأردن وتعزيز الشراكة الممتدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وسلطت أورنج الأردن، ممثلة بالمدير التنفيذي لوحدة الاتصال المؤسسي والاستدامة المهندسة رنا الدبابنة، من خلال مشاركتها في الحلقة النقاشية المعنونة ب “انطلق بأعمالك إلى آفاق جديدة من النمو” ضمن الجلسة التي تمحورت حول “الاتصال وقطاع الاستثمار الرقمي” خلال أعمال المنتدى، الضوء على نموذج العمل الذي انتهجته الشركة ما مكنها من خوض غمار رحلة تحولية من مقدم خدمة إلى ممكّن، الأمر الذي أسهم في دعم الاقتصاد الأردني من خلال تدفق الاستثمارات التي تشكل الأساس للنمو الاقتصادي.

وتطرقت المهندسة الدبابنة بصورة تفصيلية إلى نموذج عمل أورنج الأردن الذي يركز على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتحديث الخدمات، وتمكين الشركاء والزبائن، كما أشارت إلى أن طريق أورنج نحو الشراكة مع الأردن تخللته محطات هامة من أبرزها استثمار أكثر من 1.6 مليار دينار منذ خصخصة الشركة عام 2000، تركزت معظمها على تطوير الشبكات سواء الخاصة بالهواتف الخلوية أو الإنترنت عريض النطاق وغيرها من خدمات الاتصالات، بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية للزبائن من خلال الشبكات التي تتسم بطاقة استيعابية كبيرة في مواكبة لأحدث الاتجاهات العالمية.

وانطلاقاً من مساهمتها في المشهد الاقتصادي الأردني فضلاً عن شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع الاتحاد الأوروبي والتي أسهمت في تغيير حياة آلاف الشابات والشباب في الأردن، تطرقت أورنج الأردن إلى رحلتها التحولية من مقدم خدمة إلى ممكّن، خصوصاً أن المنتدى شكل منصة للتأكيد على أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك المدعوم بالنقاشات الفاعلة والأدوات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة. وجاء ذلك في ظل الرؤية المشتركة التي يملكها الطرفان نحو تمكين الأردنيين اقتصادياً ورقمياً ما أسهم في إطلاق مشاريع مميزة من أبرزها مساحة الابتكار. وشكل جناح أورنج الأردن في منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن فرصة لتسليط الضوء على أبرز المخرجات الناتجة عن هذا المشروع مثل منتجات الواقع المعزز وابتكارات مختبرات التصنيع الرقمي.

واختتمت أورنج الأردن مشاركتها بالتأكيد على أنها تثمن أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات والمنظمات التي تمتلك هدفاً مشتركاً حيث تحرص على العمل من خلال نموذج يركز على تضافر الجهود، الأمر الذي يجعلها تتطلع إلى المستقبل عبر تعزيز استثماراتها في البنية التحتية الرقمية وتشجيع الممارسات المستدامة والتقنيات الخضراء بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشابات والشباب للاستفادة من هذه التقنيات والممارسات.

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