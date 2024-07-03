أمنية راعي الاتصالات الحصري لمبادرة علماء الغد وتدعم جائزة العلوم السلوكية والاجتماعية

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، التابعة لمجموعة BEYON البحرينية، عن رعايتها الحصرية لمبادرة “علماء الغد” والتي أقيمت في جامعة الحسين التقنية يومي 28 – 29 حزيران الماضي، حيث تضمنت الرعاية دعماً خاصاً لجائزة “العلوم السلوكية والاجتماعية”.

وتهدف مبادرة “علماء الغد”، التي نظمتها السفارة الأيرلندية في العاصمة عمّان، بمشاركة وزارة التربية والتعليم، ومؤسسة ولي العهد، ومؤسسة الملكة رانيا العبدالله إلى تحفيز الشباب ومكافأتهم على الدراسة والتطبيق والاستفادة من المهارات في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، فيما تهدف جائزة “العلوم السلوكية والاجتماعية” التي تُعد إحدى جوائز مبادرة “علماء الغد” إلى تشجيع البحث العلمي في مجال العلوم السلوكية والاجتماعية، ودعم الطلاب الموهوبين في تطوير مهاراتهم البحثية.

وفي تعليقه على هذه الرعاية، قال رئيس الدائرة المالية في شركة أمنية، سامر طه،: “تأتي رعايتنا الحصرية لمبادرة “علماء الغد” إيماناً منا بأهمية الاستثمار في الشباب الأردني وتعزيز مهاراتهم في البحث العلمي. ونأمل من خلال هذه الرعاية أن نساهم في دعم الجيل القادم من العلماء والباحثين، وتشجيعهم على المساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه العالم”.

وأشار طه إلى أن استراتيجية شركة أمنية تتبنى وتدعم المبادرات التي تعزز من أهمية التعليم والابتكار بين الشباب، كمبادرة “علماء الغد” التي تعتبر منصة مثالية لدعم الطلاب وتشجيعهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة، وجائزتها “العلوم السلوكية والاجتماعية” مشيراً إلى أن هذا المجال البحثي ضروري لفهم العالم وتحسينه.

وفاز بجائزة العلوم السلوكية والاجتماعية المقدمة من شركة أمنية، الطالبين عمر ماهر بدران و حمزة كريم من مدارس الكلية العلمية الإسلامية (بنين – الجبيهة) عن مشروعهم “فعالية القراءة الإلكترونية في تحسين سرعة القراءة والفهم والتفاعل بين الطلاب الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة”، والذي قدّم تحت إشراف المعلم أشرف أبو خيط.