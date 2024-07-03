بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

بنك الإسكان يفتتح فرعاً جديدا ًفي محافظة إربد

منذ ساعة واحدة
بنك الإسكان يفتتح فرعاً جديدا ًفي محافظة إربد

وطنا اليوم:ضمن استراتيجية التفرع الداخلي التي يعتمدها بنك الإسكان للوصول إلى العملاء في مختلف مواقعهم، أعلن بنك الإسكان عن افتتاح فرعه الـ 14 في محافظة اربد بحضور رئيس مجلس إدارة البنك عبد الإله الخطيب والرئيس التنفيذي عمّار الصفدي وممثلين عن الإدارة العليا في البنك.
وتأتي هذه الخطوة انسجاما ًمع استراتيجية البنك، التي تستهدف الوصول إلى العملاء أينما وجدوا وبمختلف الشرائح لتقديم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لهم بما يلبي احتياجاتهم ويحقق توقعاتهم، وبما يعزّز تواجد البنك ويعمّق دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ومع افتتاح الفرع الجديد الواقع في شارع وصفي التل في محافظة اربد، أصبح البنك يمتلك (105) فرعاً ومكتباً موزعة في جميع محافظات المملكة، ومزودة بالكوادر البشرية المؤهلة، والتصاميم الداخلية العصرية بما يعكس رؤى البنك في توفير أعلى درجات الراحة لعملائه.
هذا وقد أطلق البنك خطة متكاملة لتجديد فروعه العاملة بحلة جديدة تتميز بأحدث التصاميم العصرية والتكنولوجيا الرقمية، انطلاقاً من حرص البنك الدائم على تقديم الأفضل لعملائه بما يتناسب مع إرثه العريق لأكثر من خمسين عاماً.
ويذكر بأن بنك الإسكان يوفر العديد من قنوات التفاعل والخدمة للعملاء، والتي تشمل الخدمات المصرفية الإلكترونية المتنوعة ومنها Iskan Online وIskan Mobile، والمعززة بمركز الخدمة الهاتفية المتاح على مدار الساعة والأسبوع، بالإضافة لـ 232 جهاز صراف آلي منتشرة في جميع مناطق المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:54

الملك الأمين الجامع

10:49

النائب العرموطي يحذر من احالات واسعة الى التقاعد المبكر

10:19

“العمل”: البلاغات الحكومية بشأن العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تشمل مؤسسات القطاع الخاص

10:09

ضبط حافلة نقل محملة 11 راكبا زيادة

10:04

اتحاد العمال: جميع بلاغات العطل الرسمية تشمل القطاع الخاص

09:59

60 مليون يورو من النصر السعودي إلى إيديرسون

09:58

تركيا تعبر إلى ربع النهائي من بوابة النمسا

09:53

وفيات الأربعاء 3-7-2024

09:43

الصبيحي: لا أمان وظيفي بنظام الموارد البشرية الجديد

09:37

%78 من الأردنيين متفهمون لمحنة اللاجئين

09:31

الأردن يستضيف مؤتمر اليونسكو للدراية الإعلامية والمعلوماتية

09:22

أين السنوار .. دائرة صغيرة جدا تعرف الإجابة

وفيات
وفيات الأربعاء 3-7-2024وفيات الثلاثاء 2-7-2024ايمن عبدالحميد غنيم (أبو أسامة) في ذمة اللهوفيات الاثنين 1-7-2024وفيات الأحد 30-6-2024