صفوة الإسلامي يرعى مؤتمر أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي

وطنا اليوم:تحت رعاية الاستاذ أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب الاردني، رعى بنك صفوة الإسلامي مؤتمر ” أثر التكنولوجيا والابتكار في تعزيز نمو الاقتصاد العربي ” مع مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية، وبمشاركة عدد من الوزارات والهيئات التنظيمية والنقابات والاتحادات وذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين العام والخاص.

وجاءت هذه الرعاية في إطار التزام بنك صفوة الإسلامي المستمر بدعم الفعاليات الاقتصادية الهامة، وحرصاً منه على المشاركة الفاعلة في الأحداث التي تعزز الاقتصاد الرقمي والابتكار، وهو الذي يشكل ركيزة أساسية لدى البنك في كل ما يقوم به ويقدمه، باعتباره مدخلاً للشمول المالي الذي لا يدخر جهداً للمساهمة بتحقيقه، وكونه جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات النمو الاجتماعي والمالي والاقتصادي ومحركاً له.

وقد علق الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي، سامر التميمي: “يعتبر مزيج التكنولوجيا والابتكار قوة تحويلية في الاقتصاد الذي نلتزم بالمساهمة في الارتقاء به بتمويل نموه المباشر وغير المباشر، عبر العمل على دمجه في خدماتنا ومنتجاتنا وحلولنا. ولعل اليوم هو الوقت المناسب للبحث في كيفية الاستفادة من تطور التكنولوجيا والابتكار وإمكاناتهما المؤثرة في تحسين العمليات والبنى التحتية وخفض التكاليف وتحليل أثر السياسات الاقتصادية، في ما يتعلق بفتح الآفاق من حيث فرص العمل وتنويع الاقتصاد وتحقيق التكامل الاقتصادي الموسع على مستوى المنطقة العربية.”

وقد استعرض البنك في إطار رعايته للمؤتمر وضمن جناح خاص أقامه، مجموعة من خدماته وحلوله ومنتجاته المصرفية والتمويلية والاستثمارية التقليدية والرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة، مجسداً عبرها إرثه المصرفي والتكنولوجي الذي بناه عبر مسيرة تحوله الرقمي. وجدير بالذكر أن المؤتمر قد اختتم فعالياته بتكريم الجهات الداعمة وعلى رأسها بنك صفوة الإسلامي، وهو ما يعكس دوره الريادي بتطويع التكنولوجيا بما يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية بأعماله، وبما يسهم في تطوير القطاع المصرفي الذي يعتبر من أهم القطاعات المحفزة على النمو.