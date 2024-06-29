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مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنئ بالعيد الثلاثين لميلاد سمو ولي العهد

29 يونيو 2024
مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنئ بالعيد الثلاثين لميلاد سمو ولي العهد

وطنا اليوم_يتقدم رئيس هيئة المديرين لمجموعة الحوراني الاستثمارية ” الشركة الأردنية المتحدة للإستثمار ” الدكتور ماهر الحوراني ونائب الرئيس الأستاذ عمر الحوراني وأعضاء الهيئة وكافة المدراء ومنسوبي شركات ومؤسسات المجموعة بأصدق التهاني والتبريكات من صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الثلاثين ، متمنين لسموه دوام الصحة والعافية وان يحفظه سنداً وذخراً لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة وللأسرة الأردنية الواحدة.

وكل عام وسموه بألف خير


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