من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
22:48
البطاينة: لا علاقة لتنحي الدغمي بقائمة إرادة الحزبية
21:32
الوحدات ينهي طموح الحسين بكأس الأردن
21:06
حرب الغذاء القادمة….. والوجبة التالية
20:43
أفراح العثمان بني صخر
20:03
نشامى الأمن العام وكأنهم للتو يبدأون
19:08
قبول 13307 اعتراضات شخصية على جداول الناخبين الأولية
18:36
الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام
17:43
مركزي “الميثاق الوطني”: لا مزايدات على موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية
17:02
حقائق حول لائحة الأجور الجديدة. لنقابة الأطباء والرد على الناقدين لها
16:48
قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع
الرئيسية
منوعات
دراسة حديثة: احذر.. زجاجات المياه البلاستيكية قد تصيبك بالسكري.
27 يونيو 2024
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:48
البطاينة: لا علاقة لتنحي الدغمي بقائمة إرادة الحزبية
21:32
الوحدات ينهي طموح الحسين بكأس الأردن
21:06
حرب الغذاء القادمة….. والوجبة التالية
20:43
أفراح العثمان بني صخر
20:03
نشامى الأمن العام وكأنهم للتو يبدأون
19:08
قبول 13307 اعتراضات شخصية على جداول الناخبين الأولية
18:36
الأردنيون يترقبون إعلان عطلة رسمية خلال أيام
17:43
مركزي “الميثاق الوطني”: لا مزايدات على موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية
17:02
حقائق حول لائحة الأجور الجديدة. لنقابة الأطباء والرد على الناقدين لها
16:48
قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع
15:47
وفاة المقدم المتقاعد حسام عبد العزيز المجالي (أبو شديد) وموعد الدفن والعزاء
15:41
الأمين العام لحزب إرادة ينفي صحة أي قوائم حزبية لحزب إرادة يتم تبادلها
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن