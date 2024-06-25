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عائلة توقف جنازة فقيدها لمتابعة مباراة بكوبا أمريكا

منذ 13 ثانية
عائلة توقف جنازة فقيدها لمتابعة مباراة بكوبا أمريكا

وطنا اليوم:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر توقف جنازة في تشيلي لمتابعة مباراة فريق البلاد أمام بيرو في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.
وقامت عائلة المتوفى بإيقاف جنازة فقيدهم مؤقتا في غرفة تقام فيها المراسم، لمتابعة المباراة على شاشة عملاقة إلى جوار النعش.
وترك الأهل فقيدهم الراحل في النعش، وزينوه بقمصان اللاعبين لجلب الحظ السعيد لحين انتهاء المباراة.
يذكر أن التعادل السلبي فرض نفسه على مباراة تشيلي وبيرو ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لبطولة كوبا أمريكا 2024.
وتقام منافسات البطولة من 20 يونيو الحالي وحتى 14 يوليو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة 16 منتخبا للمرة الثانية في تاريخها.


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