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اشهار كتاب ( البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة) الثلاثاء في المكتبة الوطنية

منذ 6 ثواني
اشهار كتاب ( البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة) الثلاثاء في المكتبة الوطنية

وطنا اليوم:بدعوة من مختبر السرديات الاردني يقام حفل إشهار كتاب
( البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة) للكاتبة اريج امجد الطوالبة
ويتحدث في الحفل كل من
الدكتور عمر ربيحات
أكاديمي وناقد
ورمضان الرواشدة
كاتب سياسي وروائي
وابراهيم السواعير
ناقد وشاعر
وأريج الطوالبة
المؤلفة
والكاتب مفلح العدوان
رئيس مختبر السرديات
وذلك في تمام الساعة السادسة يوم الثلاثاء
25-6-2024
في المكتبة الوطنية مقابل وزارة الداخلية..
والدعوة عامة


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