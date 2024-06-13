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وزيرة الثقافة : مهرجان جرش 2024 بحلة جديدة

منذ ساعة واحدة
وزيرة الثقافة : مهرجان جرش 2024 بحلة جديدة

وطنا اليوم:أكدت وزير الثقافة، هيفاء النجار، أن مهرجان جرش لهذا العام سيقام بحلة جديدة تماماً، وذلك خلال افتتاحها لمعرض الأشغال اليدوية في محافظة المفرق. وأوضحت النجار أن النسخة الجديدة من المهرجان ستركز على الإبداع والابتكار والصناعات الثقافية، مشيرة إلى أن هذا التوجه سيشمل كافة محافظات المملكة.

مشاركة الحرف اليدوية في مهرجان جرش
وأضافت النجار أن ممثلي الحرف اليدوية في جمعية الأصايل، الذين تم افتتاح معرضهم اليوم، سيكون لهم دور بارز في مهرجان جرش من خلال المشاركة في الصناعات الثقافية الإبداعية. وأكدت أن هذا النهج يعكس التزام المهرجان بدعم الحرف اليدوية وتعزيز دورها في الاقتصاد الثقافي للأردن.


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