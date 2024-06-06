عيد الأضحى المبارك 2024 .. التوقعات والاحتمالات

وطنا اليوم:يترقب المسلمون في العالم، معرفة موعد بداية شهر ذي الحجة للعام 2024/1445، حيث ستتحرى العديد من الدول هلال شهر ذي الحجة الخميس فيما ستتحى دول أخرى الجمعة السابع من حزيران/ يونيو، ما يشير إلى اختلاف متوقع بموعد عيد الأضحى في العديد من الدول.

وأفاد مركز الفلك الدولي، بأن العديد من الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الجمعة 10 مايو/آيار 2024م، ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنغلادش وباكستان وإيران والمغرب وغانا.

وأوضح أن هذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الجمعة 07 يونيو/حزيران، يكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم السبت الثامن من حزيران/ يونيو أو الأحد التاسع من حزيران/ يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الإثنين 17 حزيران /يونيو أو الثلاثاء 18 يونيو.

وأشار مركز الفلك الدولي، إلى أن رؤية الهلال يوم الجمعة السابع من حزيران/ يونيو ممكنة بالعين المجردة في غالبية دول العالم، فعليه من المتوقع أن تبدأ جميع هذه الدول شهر ذي الحجة يوم السبت الثامن من حزيران/ يونيو، ويكون يوم الإثنين 17حزيران/ يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.

إلى ذلك أوضح أن غالبية الدول الإسلامية بدأت شهر ذي القعدة يوم الخميس أيار/ مايو، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الخميس السادس من حزيران/ يونيو، ليكون أول أيام شهر ذي الحجة فيها يوم الجمعة السابع من حزيران/ يونيو أو السبت الثامن من حزيران/ يونيو، ويكون أول أيام عيد الأضحى فيها يوم الأحد 16حزيران/ يونيو أو الإثنين 17 حزيران /يونيو.

وأِشار إلى أن القمر يوم الخميس السادس من حزيران/ يونيو سيغيب بعد غروب الشمس بعدة دقائق في وسط وغرب العالم الإسلامي، فلا يستبعد أن تبدأ العديد من هذه الدول شهر ذي الحجة يوم الجمعة السابع من حزيران/ يونيو، ليكون يوم الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك فيها.