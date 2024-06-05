موظفو كابيتال بنك يشاركون في مبادرة لزراعة الأشجار بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة

وطنا اليوم- إيماناً بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، شارك عدد من موظفي كابيتال بنك في فعالية تطوعية لزراعة الأشجار، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة.

وخلال الفعالية، التي أقيمت في منطقة بيادر وادي السير، قام المشاركون بزراعة 300 شجرة، وذلك مساهمةً منهم في زيادة المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي في المنطقة.

تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للبيئة، والذي يحرص فيه كابيتال بنك على تنظيم فعاليات تطوعية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز ثقافة التطوع بين موظفيه.

وتعكس هذه المشاركة التزام كابيتال بنك الدائم بدعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة.

ويتبنى كابيتال بنك استراتيجية مسؤولية اجتماعية طموحة ترتكز على العديد من المحاور أبرزها محور البيئة، حيث يدعم البنك المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك إيماناً منه بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب موظفو البنك عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدين على أهمية العمل الجماعي في المحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة، ومشيرين إلى استعدادهم للمزيد من المبادرات البيئية والاجتماعية في المستقبل.