بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

موظفو كابيتال بنك يشاركون في مبادرة لزراعة الأشجار بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة

5 يونيو 2024
موظفو كابيتال بنك يشاركون في مبادرة لزراعة الأشجار بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة

وطنا اليوم- إيماناً بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز المسؤولية المجتمعية، شارك عدد من موظفي كابيتال بنك في فعالية تطوعية لزراعة الأشجار، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة.

وخلال الفعالية، التي أقيمت في منطقة بيادر وادي السير، قام المشاركون بزراعة 300 شجرة، وذلك مساهمةً منهم في زيادة المساحات الخضراء وتعزيز التنوع البيولوجي في المنطقة.

تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمي للبيئة، والذي يحرص فيه كابيتال بنك على تنظيم فعاليات تطوعية تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وتعزيز ثقافة التطوع بين موظفيه.

وتعكس هذه المشاركة التزام كابيتال بنك الدائم بدعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي وحماية البيئة.

ويتبنى كابيتال بنك استراتيجية مسؤولية اجتماعية طموحة ترتكز على العديد من المحاور أبرزها محور البيئة، حيث يدعم البنك المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك إيماناً منه بأهمية دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب موظفو البنك عن فخرهم واعتزازهم بالمشاركة في هذه الفعالية، مؤكدين على أهمية العمل الجماعي في المحافظة على البيئة وتعزيز الاستدامة، ومشيرين إلى استعدادهم للمزيد من المبادرات البيئية والاجتماعية في المستقبل.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:43

تحديد موعد مباراة الأردن والسعودية في تصفيات كأس العالم 2026

11:32

تكدس هائل لشاحنات المساعدات شرق سيناء بسبب إغلاق معبر رفح

11:27

المستشفى التخصصي يطلق ثاني حملة للتبرع بالدم دعماً لأهلنا في غزة

11:24

“أردني”.. أغنية وطنية اهداء من بنك الإسكان بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي

11:16

السفير الخالدي يشارك بحفل تنصيب رئيس السلفادور

11:10

شركة ميتا المالكة لواتساب تطلق أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للشركات

11:06

الاحتلال الاسرائيلي يغتال رئيس بلدية النصيرات

11:05

ترامب: سأغلق الحدود وأنفذ أكبر عملية إبعاد في تاريخ أميركا

11:04

بدء تفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة المكرمة

11:00

وفيات الجمعة 7-6-2024

09:25

تصريح صادم لماثيو ميلر بحق الفلسطينيين .. والخارجية الأميركية تبرر الهفوة

09:16

وفاة شخص أضرم النار في نفسه بالعقبة

وفيات
وفيات الجمعة 7-6-2024وفيات الخميس 6-6-2024وفيات الأربعاء 5-6-2024الشرفات ينعى والد الدكتور ماهر نفشوفيات الثلاثاء 4-6-2024