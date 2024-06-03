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تونس تُقرر حظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في امتحان البكالوريا

منذ ثانيتين
تونس تُقرر حظر ارتداء الكوفية الفلسطينية في امتحان البكالوريا

وطنا اليوم:تعليقا على حملة أطلقها ناشطون تحث الطلبة على ارتداء الكوفية الفلسطينية خلال امتحانات شهادة البكالوريا، أعلنت وزارة التربية التونسية في بيان الأحد، حظر ارتداء الطلبة للكوفية الفلسطينية خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة المقررة الأربعاء المقبل.
وأكدت الوزارة دعمها للقضية الفلسطينية، لكنها ستحظر ارتداء الكوفية الفلسطينية أو أي نوع من اللباس يثير شبهة في سلوك المترشح إلى امتحان البكالوريا داخل قاعات الامتحان.
واعتبرت الوزارة أن هناك محاولة لاستغلال مواقف وتوجهات الدولة التونسية لمساندة فلسطين وكل الشعوب المقهورة في العالم، من خلال محاولة البعض استغلال هذه القضية لإدخال إرباك على سير الامتحانات الوطنية أو توظيفها لارتكاب الغش المقنع يطبق عليه القانون.
ودعت الوزارة الأولياء إلى تفهم الموقف وتشجيع أبنائهم الذين سيجتازون الامتحان “للنأي أنفسهم عن كل ما يُعرضهم لشتى أنواع العقوبات التي لن تتوانى وزارة التربية عن تطبيقها حفاظا على مصداقية شهاداتنا العلمية”.
وتأتي حملة ارتداء الكوفية الفلسطينية في شهادة البكالوريا، تعبيرا عن التضامن مع فلسطين ومع نظرائهم الطلبة في قطاع غزة.


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