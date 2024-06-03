حزب إرادة يفتتح مقره في الرصيفة.. فيديو و صور

وطنا اليوم/ الرصيفة- 3/6/2024

افتتح حزب إرادة مقره في لواء الرصيفة وسط حضور حاشد ، يتقدمهم أعضاء الحزب النائب محمد جميل الظهراوي، والشيخ خالد نواف العيطان ورئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، ورئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة وفريق الأمانة العامة.

قال عضو الحزب الشيخ خالد العيطان انه يسعدنا المشاركة في افتتاح هذا المقر في لواء الرصيفة مشددا ان سر منعة وقوة الأردن هو وحدته الوطنية وأمنه واستقراره بحكمة قيادتنا الهاشمية التي حافظت على هذا النسيج ليبقى الأردن قوياً منيعاً وقادراً على مواجهة التحديات.

وبين ان التوجه نحو الحياة الحزبية يتطلب منها الحرص على انجاحها فلا بد من الانتقال من إدارة البلاد من النهج الفردي الى النهج الجمعي من خلال أحزاب برامجية حزبية حقيقية للمساهمة في تعزيز دولة المؤسسات والقانون ،وهذا ما ينتهجه حزب إرادة بقيادة امينه العام نضال البطاينة وقيادات وأعضاء الحزب وعبر العيطان عن إعتزازه بوجوده في حزب إرادة .

من جانبه قال عضو الحزب النائب محمد الظهراوي اننا في حزب إرادة نعمل من اجل خدمة أهالي الرصيفة وعموم أبناء الوطن مشدداً على ان الفرع سيكون منطلقاً و مساحة للقاء والحوار من أجل خدمة الرصيفة وحزب إرادة.

وأضاف اننا بحزب إرادة ننتهج نهجاً واضحاً ونعمل وفق بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بان يكون هناك حياة حزبية برامجية حقيقية تحمل هم الوطن والمواطن وتوطد الديمقراطية في الأردن، مشددا ان حزب إرادة امتداد لفكر الشباب والحفاظ على الحقوق وعدم التنازل عن حقنا في فلسطين.

من جهته قال رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي إن افتتاح مقر للحزب في الرصيفة جاء ضمن نهج حزب إرادة في الانتشار في مختلف المحافظات والألوية للدخول الى كل بيت اردني لنشر فكر الحزب ونهجه السياسي وكسب مزيد من الأعضاء والمؤازرين.

وأضاف ان افتتاح هذا المقر يأتي في غمرة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال واليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش وعيد الجلوس الملكي مهنئاً ومباركاً بهذه المناسبات الوطنية، واكد الزيناتي على أننا مقبلون على مرحلة مهمة من مشروع التحديث السياسي وهي استحقاق الانتخابات النيابية والتي نتطلع بجهود الجميع بان يكون لحزب إرادة حضورا مهما في مجلس النواب القادم.

كما هنأ عضو الحزب رئيس مجلس محافظة الزرقاء فيصل الزواهرة الحضور بافتتاح المقر ،وبالأعياد الوطنية عيد الاستقلال واليوبيل الفضي والجلوس الملكي وقال انه تبقى في القلب غصة لما يجري للاشقاء في فلسطين من عدوان متمنيا النصر والتمكين لاهلنا في فلسطين.

وقال اننا مقبلون مرحلة حزبية مهمة من خلال المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة ونحن مطالبون بالعمل من اجل إنجاح حزب إرادة ليكون له حضور قوي داخل مجلس النواب القادمة ليتمكن من تحقيق رؤيته وبرنامجه الوطني.