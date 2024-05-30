الرئيس الروسي : لا يوجد في الحياة أهم من الحب

وطنا اليوم:قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحدى العائلات الكبيرة (8 أطفال) إنهم منحوا البلاد فرحة كبيرة بهذا الكم من الأبناء والبنات، وإنه لا يوجد ما هو أكثر أهمية من الحب في الحياة.

جاء ذلك خلال اجتماع بتقنية الفيديو مع العائلات التي حصلت على وسام “المجد العائلي”، حيث وعد الرئيس بأنه سيحاول لقاء العائلات الكبيرة شخصيا إذا سمح جدوله بذلك.

وسأل بوتين الزوجة: كم عدد أطفالك، فأجابت: ثمانية، ثمانية فقط!

فقال بوتين: “وتقولين إنك نادرا ما ترين زوجك. ثمانية أطفال، ونادرا. أولا، لا شك أن لقاءكما نادر لكنه مثمر. وثانيا، لقد منحتم مثل هذه العائلة للبلاد، إنها فرحة عظيمة بهذا العدد من الأبناء. أعتقد أن ذلك مظهر من مظاهر حبكما المتبادل. لا يوجد ما هو أهم من الحب في الحياة”.