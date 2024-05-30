بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

الرئيس الروسي : لا يوجد في الحياة أهم من الحب

منذ 19 ثانية
الرئيس الروسي : لا يوجد في الحياة أهم من الحب

وطنا اليوم:قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإحدى العائلات الكبيرة (8 أطفال) إنهم منحوا البلاد فرحة كبيرة بهذا الكم من الأبناء والبنات، وإنه لا يوجد ما هو أكثر أهمية من الحب في الحياة.
جاء ذلك خلال اجتماع بتقنية الفيديو مع العائلات التي حصلت على وسام “المجد العائلي”، حيث وعد الرئيس بأنه سيحاول لقاء العائلات الكبيرة شخصيا إذا سمح جدوله بذلك.
وسأل بوتين الزوجة: كم عدد أطفالك، فأجابت: ثمانية، ثمانية فقط!
فقال بوتين: “وتقولين إنك نادرا ما ترين زوجك. ثمانية أطفال، ونادرا. أولا، لا شك أن لقاءكما نادر لكنه مثمر. وثانيا، لقد منحتم مثل هذه العائلة للبلاد، إنها فرحة عظيمة بهذا العدد من الأبناء. أعتقد أن ذلك مظهر من مظاهر حبكما المتبادل. لا يوجد ما هو أهم من الحب في الحياة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:20

مسودة نظام تسمح لمحطات المحروقات بتزويد المركبات التي تعمل بالغاز

16:09

الاحتلال يطلب من الأونروا إخلاء مقرها الرئيسي بالقدس

15:56

كيف تصدر البطاقة المجانية للكبار للباص السريع؟

15:45

القوات المسلحة الأردنية تحقق ملايين المشاهدات على منصة نتفلكس

15:37

اكتشاف مذهل.. المصريون القدماء أجروا جراحات لعلاج سرطان المخ

15:25

أهالي قرى العباسية وجوارها والمجتمع المحلي في شرق عمّان يطالبون بنشر ثقافة النائب المُشرع والمراقب وتوعية المجتمعات المحلية بمخاطر شراء الأصوات وطرق مواجهتها

15:21

أمانة عمان تطلق حملة لمكافحة التدخين في الأماكن العامة

14:49

في حادث مروع… مقتل شخص بعد أن شفطه محرك طائرة في مطار أمستردام

14:28

لجنة إختيار القائمة الوطنية في الميثاق الوطني تباشر مهامها

14:24

بيان صادر عن وزارة الزراعة حول الدواجن والبطاطا

14:20

توقيف موظفٍ بأوقاف معان اختلس 20 ألف دينار

14:15

الاحتلال يرتكب 5 مجازر بحق عائلات في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وفيات
وفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة اللهوفيات الأربعاء 29-5-2024وفيات الثلاثاء 28-5-2024وفيات الاثنين 27-5-2024