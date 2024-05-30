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المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة الله

منذ ساعة واحدة
المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة الله

وطنا اليوم:انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الخميس، المحافظ غسان علي يوسف الكايد العتوم، وذلك بعد صراع مع المرض العضال في مركز الحسين للسرطان.
وسيوارى جثمانه الطاهر بعد الصلاة عليه في مسجد الفرقان في جرش في مقبرة جرش الجديدة.

تقبل التعازي في ديوان آل يوسف ودندن العتوم للرجال إبتداءً من اليوم و لمدة ثلاثة ايام من الساعة الرابعة عصرًا و حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا وللنساء في ديوان عشائر العتوم بنفس الوقت.
وشغل الراحل غسان علي يوسف الكايد العتوم:
1 – مديراً لإدارة العمليات في المركز الوطني لإدارة الأزمات
2 – محافظاً لمحافظة العقبة
3 – مديراً لمديرية حقوق الانسان في وزارة الداخلية
انا لله و انا اليه راجعون


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