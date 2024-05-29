وزارة الثقافة تحدد موعد إنطلاق مهرجان جرش

وطنا اليوم:أكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، انعقاد الدورة الثامنة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون خلال الصيف الحالي.

وقالت النجار وهي رئيسة اللجنة العليا للمهرجان الاربعاء، إن مهرجان سيبدأ في 24 تموز/يوليو المقبل.

وانطلق المهرجان للمرة الأولى عام 1980 بمبادرة من جامعة اليرموك، لكنه تحول إلى مهرجان رسمي، وافتُتحت دورته الأولى عام 1981 ليقام صيف كل عام، ويشمل فعاليات فنية وأدبية وثقافية من أنحاء العالم.

وتعد المدينة الأثرية في جرش الموقع الرئيسي لفعاليات المهرجان الفنية والثقافية، وتبعد عن عمان نحو 48 كم.

وتضم المدينة الأثرية معالم عدة تحتضن الفعاليات منها المسرح الجنوبي الذي بُني أواخر القرن الأول الميلادي، والمسرح الشمالي، وشارع الأعمدة وهو الشارع الرئيسي في مدينة جرش الرومانية وطوله 800 متر، ويضم نحو ألف عمود، ومسرح أرتيمس، ومسرح الصوت والضوء، والساحة الرئيسية.