بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

إفتتاح ندوتي كبار القادة وكبار ضباط الصف المشاركين في تمرين الأسد المتأهب_2024

23 مايو 2024
إفتتاح ندوتي كبار القادة وكبار ضباط الصف المشاركين في تمرين الأسد المتأهب_2024

وطنا اليوم_

 

– عقدت ندوة كبار القادة المشاركين في تمرين الأسد المتأهب 2024، اليوم الأربعاء، في فندق الإنتركونتيننتال/عمّان، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب.

 

وخلال جلسات الندوة، دار نقاش حول أهم التحديات التي تواجه أمن الحدود وضرورة توحيد الجهود في مجالات مكافحة عمليات التهريب والتسلل، إذ تم التطرق الى مواضيع عدة أبرزها حرب المخدرات وطرق مواجهتها والجهود الأردنية الشاملة للحد منها، والأمن البحري والأنظمة الجوية المسيرة (غير المأهولة)، والأمن السيبراني في العمليات العسكرية في الحروب الحديثة، ومتغيرات الحروب الحديثة وتأثيرها وتأهيل القيادات العسكرية العليا وتوظيف وإستخدام الطائرات المسيرة التكتيكية في أرض المعركة، أضافةً إلى الحديث عن قدرات الدفاع الجوي وعمليات المعلومات وعمليات مكافحة التهريب والتسلل.

 

وفي ختام الندوة، أكد مدير التدريب العسكري على أهمية هذه الندوة التي أضافت أبعادًا إيجابية ومهمة، من خلال ما تضمنته من كلمات ومداخلات والتي سيتم ترجمتها إلى توصيات ونتائج يستفاد منها، مبينًا أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الأردنية والقوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة.

 

وفي سياق متصل، عقدت ندوة كبار ضباط الصف، اليوم، في فندق الإنتركونتيننتال/عمّان، وتم خلالها التطرق إلى عدّة مواضيع أبرزها عناصر التخطيط للمعركة، الأمن السيبراني، تمكين المرأة العسكرية في كافات المجالات، وتعزيز القدرات على إتخاذ القرارات في المواقف الصعبة.

 

وتهدف الندوة إلى تنمية الوعي الفكري والإدراكي، إدارة وتدريب وتأهيل الأفراد الذين يعملون بإمرتهم، ومناقشة جميع الأمور والقضايا التي تختص بتطوير قدرات ضباط الصف وتسليط الضوء على مواضيع القيادة والإحترافية وأساليب التفكير المتنوعة بالتحليل والتقييم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:19

مؤسسات رسمية ومجتمعية تحتفل بعيد الاستقلال الـ78

11:02

جيش الاحتلال يزعم انتشال جثث 3 محتجزين في غزة

10:56

المنتخب الوطني للمصارعة يظفر بكأس المركز الأول للبطولة العربية

10:53

أورنج الأردن تحتفي بعيد الاستقلال بتغيير اسم شبكتها

10:25

الفراية: الفرص متساوية لجميع الأردنيين .. وابنُ دوقرة كابن عبدون

10:16

وفيات الجمعة 24-5-2024

10:09

ضبط 84 حالة عمل أطفال بينهم 3 إناث في 2024

09:55

أونروا: حرب أخرى تمر في الضفة الغربية دون أن يلاحظها أحد

09:44

البنك الدولي: خطر الانهيار المالي الذي يهدد الحكومة الفلسطينية يتزايد

09:36

نمروقة تكشف تفاصيل نظام الموارد البشرية

09:29

لجنة التحقيق في تحطم طائرة رئيسي تكشف أسباب سقوط المروحية

05:31

مشاجرة مسلحة تنتهي بـ 3 قتلى في إسطنبول

وفيات
وفيات الجمعة 24-5-2024وفيات الخميس 23-5-2024وفيات الأربعاء 22-5-2024أبو هديب ينعى مدير المخابرات والوزير الأسبق نذير رشيدوفيات الثلاثاء 21-5-2024