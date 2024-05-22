إفتتاح ندوتي كبار القادة وكبار ضباط الصف المشاركين في تمرين الأسد المتأهب_2024

وطنا اليوم_

– عقدت ندوة كبار القادة المشاركين في تمرين الأسد المتأهب 2024، اليوم الأربعاء، في فندق الإنتركونتيننتال/عمّان، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب.

وخلال جلسات الندوة، دار نقاش حول أهم التحديات التي تواجه أمن الحدود وضرورة توحيد الجهود في مجالات مكافحة عمليات التهريب والتسلل، إذ تم التطرق الى مواضيع عدة أبرزها حرب المخدرات وطرق مواجهتها والجهود الأردنية الشاملة للحد منها، والأمن البحري والأنظمة الجوية المسيرة (غير المأهولة)، والأمن السيبراني في العمليات العسكرية في الحروب الحديثة، ومتغيرات الحروب الحديثة وتأثيرها وتأهيل القيادات العسكرية العليا وتوظيف وإستخدام الطائرات المسيرة التكتيكية في أرض المعركة، أضافةً إلى الحديث عن قدرات الدفاع الجوي وعمليات المعلومات وعمليات مكافحة التهريب والتسلل.

وفي ختام الندوة، أكد مدير التدريب العسكري على أهمية هذه الندوة التي أضافت أبعادًا إيجابية ومهمة، من خلال ما تضمنته من كلمات ومداخلات والتي سيتم ترجمتها إلى توصيات ونتائج يستفاد منها، مبينًا أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات المسلحة الأردنية والقوات المشاركة من الدول الشقيقة والصديقة.

وفي سياق متصل، عقدت ندوة كبار ضباط الصف، اليوم، في فندق الإنتركونتيننتال/عمّان، وتم خلالها التطرق إلى عدّة مواضيع أبرزها عناصر التخطيط للمعركة، الأمن السيبراني، تمكين المرأة العسكرية في كافات المجالات، وتعزيز القدرات على إتخاذ القرارات في المواقف الصعبة.

وتهدف الندوة إلى تنمية الوعي الفكري والإدراكي، إدارة وتدريب وتأهيل الأفراد الذين يعملون بإمرتهم، ومناقشة جميع الأمور والقضايا التي تختص بتطوير قدرات ضباط الصف وتسليط الضوء على مواضيع القيادة والإحترافية وأساليب التفكير المتنوعة بالتحليل والتقييم.