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كابيتال بنك يفوز بجائزة البنك الشريك الأكثر نشاطاً في اصدار عمليات تمويل التجارة الدولية لعام 2024

منذ ساعة واحدة
كابيتال بنك يفوز بجائزة البنك الشريك الأكثر نشاطاً في اصدار عمليات تمويل التجارة الدولية لعام 2024

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن حصوله على جائزة “البنك الشريك الأكثر نشاطاً في إصدار عمليات تمويل التجارة الدولية لعام 2024” ضمن جوائز برنامج تيسير التجارة(TFP) ، التي أُقيمت كجزء من الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال الثالث والثلاثين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في يريفان، أرمينيا.
ويعتبر هذا التقدير الدولي شهادة على التزام كابيتال بنك الراسخ وريادته في القطاع المالي وتمويل التجارة، ومن خلال تفانيه في الإبداع والابتكار، يواصل البنك تمييزه في تيسير التجارة العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي. حيث تسلط هذه الجائزة الضوء على دور البنك المحوري في تمكين الشركات والمساهمة في التنمية المستدامة.


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