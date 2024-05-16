عرض استثنائي على أجهزة تلفاز سامسونج 2024 المدعمة بالذكاء الاصطناعي مع مكافآت قيمة عند الطلب المسبق

وطنا اليوم_

(عمّان، الأردن – 16 أيار 2024): أطلقت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” عرضاً جديداً محدوداً لمدة 48 ساعة ابتداءً من الساعة 01:00 من ظهر يوم الخميس الموافق 16 أيار الجاري على مجموعة مختارة من أجهزة تلفاز سامسونج من موديلات 2024 بقوة الذكاء الاصطناعي، والتي تشمل NEO QLED 8K، وNEO QLED 4K، وOLED 4K، وذلك في إضافة مميزة على المكافآت التي تقدمها مع عرض الطلب المسبق المطروح حالياً.

وتقدم الشركة اشتراكاً لمدة عام على منصة TOD، في إضافة مميزة على مكافآت عرض الطلب المسبق المطروح حالياً عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore على الرابط: https://www.samsung.com/levant_ar/offer/tvs/pre-order/، وباستخدام الرمز الترويجي: 2024TOD، مشتملة على هاتف Galaxy S24+ أو هاتف Galaxy S24 Ultra حسب الموديل الذي يتم شراءه. وكانت الشركة قد كشفت عن العرض بأسلوب مبتكر ضمن فيديو ترويجي ظهرت فيه الإعلامية رهف صوالحة ونجم كرة القدم الكابتن إحسان حداد.

وتعزيزاً منها لمزايا الحملة، فإن الشركة تقدم الخصومات المميزة، إلى جانب القسائم الشرائية التي تصل قيمتها إلى 100 دينار، هذا فضلاً عن الضمان الإضافي لمدة عام كامل، مع الاستفادة من 8 أضعاف نقاط المكافآت التي يمكن استبدالها لدى الشركة، خدمة التوصيل المجاني، وإمكانية الاستفادة من خيارات التقسيط المتاحة حتى 24 شهراً دون فوائد عبر شبكة من البنوك المحددة التي يتم التعاون معها ضمن الحملة.

وتتميز أجهزة تلفاز سامسونج 2024 التي صممت لتغير مفهوم الترفيه المنزلي بما تتضمنه من معالجات متقدمة وميزات استثنائية قائمة على الذكاء الاصطناعي، مع اتصال محسن ومجموعة شاملة من الميزات والتطبيقات والمنصات الذكية. أما نظام التشغيل Tizen القوي الذي تم توظيف قدراته في أجهزة تلفاز سامسونج 2024، فيقدم منظومة مترابطة ومصممة خصيصاً للتفضيلات الفردية، في الوقت الذي تعطي فيه الأولوية للأمان. كذلك، فإن التكامل السلس للأجهزة يتيح الاندماج بسهولة في البيئات الرقمية للمستخدمين، مما يحول الشاشات بشكل فعال إلى مركز رئيس يلبي جميع متطلباتهم. وترتقي موديلات شاشات سامسونج لعام 2024 بالتكامل مع الهواتف الذكية للمستخدمين إلى مستويات غير مسبوقة.

ويمكنكم متابعة الفيديو الترويجي كاملاً عبر الرابط:https://www.facebook.com/SamsungJordan/videos/1516007632631954

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شكرا جزيلا 🌹