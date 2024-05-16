أطلق البنك الأردني الكويتي أول هاكاثون داخلي لموظفيه في الأردن بعنوان “MASA Hackathon 2024”

وطنا اليوم_شهد البنك الاردني الكويتي مبادرة استباقية تهدف إلى تمكين الموظفين من خلال نقل المعرفة الوظيفية المتعددة وتعزيز الخدمات المالية الرقمية، وقد أعلن البنك بالشراكة مع الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص JoPACC وكراعي ذهبي لـمختبر التكنولوجيا الماليةJOIN FINCUBATOR ، بفخر عن إطلاق أول هاكاثون داخلي لموظفيه.

تضمن هذا الحدث مشاركة 120 موظفًا، شكلوا 25 فريقًا، ركزوا على تطوير حلول متقدمة لـ “MASA”، المساعد الرقمي الشخصي المبتكر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الأول في المنطقة على التطبيق البنكي JKBMobile.

حيث يمثل المساعد الرقمي الشخصي MASA ابتكارًا بارزًا في مجال التكنولوجيا المالية، كونه أول مساعد شخصي رقمي في المنطقة صُمم لتلبية جميع احتياجات العملاء، ويعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، قادرًا على التعامل مع مجموعة واسعة من الاستفسارات و الحركات المالية من خلال المساعدة الصوتية، يشمل ذلك دفعات CliQ، الحوالات المحلية والدولية، دفع الفواتير، وتوفير أجوبة شاملة حول خدمات ومنتجات البنك.علما بأنها قادرة على فهم طلبات العملاء باللغة العربية العامية و الإجابة عليها.

كان لشركة Salma.ai، الشركة المزودة لـ MASA، دورًا لا غنى عنه في الهاكاثون من خلال توفيرها لأداة بناء المساعد الافتراضي (Virtual Assistant Builder) التي استخدمها المشاركون للعمل على خلق أفكارهم وتصميمها. علاوة على ذلك، قامت Salma.ai بتشكيل مجموعات عمل لدعم الفرق طوال الحدث، مما ضمن حصول جميع المشاركين على الإرشاد والموارد اللازمة لإحياء أفكارهم المبتكرة.

الهاكاثون هو حدث يستمر عادة لمدة ثلاثة أيام، حيث تتعاون الفرق بشكل مكثف لإيجاد أفضل حل لمشكلة محددة وخلق برمجيات مبتكرة تركز على تطوير أفكار وحلول جديدة.

اختتم الهاكاثون بعرض 15 فريقًا لحلولهم المبتكرة أمام لجنة تحكيم تضم خبراء من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص JoPACC، PWC، و Salma.ai، وقد تم تكريم الفائزين بحضور الرئيس التنفيذي لـ الشركة الأردنية لأنظمة الدفع و التقاص السيدة مها البهو، والرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي السيد هيثم البطيخي مع نخبة من الإدارة التنفيذية، مما يعكس التزام البنك بدمج الممارسات الابتكارية والتحول الرقمي في التكنولوجيا المالية.

وبهذه المناسبة صرحت السيدة مها البهو، الرئيس التنفيذي لـ JoPACC، قائلة: “من المثير رؤية هذه الطاقة الحيوية والتفكير الابتكاري بين الفرق، مبادرة كهذه تعتبر قفزة إلى الأمام في تعزيز ثقافة التحسين المستمر والذكاء الرقمي داخل القطاع المصرفي.”

ومن جهته أضاف السيد هيثم البطيخي، الرئيس التنفيذي للبنك الأردني الكويتي، قائلاً: “هذا الهاكاثون ليس مجرد مسابقة؛ بل هو خطوة مهمة في رحلتنا نحو التميز الرقمي. نحن نستفيد بشكل كامل من الإبداع الجماعي والخبرة لدى موظفينا لتعزيز تجربة العملاء المصرفية من خلال حلول مبتكرة مثل MASA”.

وضمن هذا السياق صرح السيد تيمور كورشلاو، شريك في PWC وعضو لجنة التحكيم، قائلاً: “كان مستوى الإبداع والخبرة الذي تم عرضه في هذا الهاكاثون مثيرًا للإعجاب. من الواضح أن البنك الأردني الكويتي يسير في الطريق الصحيح مع تركيزه على الابتكار الرقمي وتمكين الموظفين.”

يواصل البنك الأردني الكويتي مسيرته في ريادة ومواكبة تطورات الخدمات الرقمية، مظهرًا كيف يمكن للبنوك التقليدية احتضان الابتكار لغايات توفير أفضل الخدمات لعملائه والبقاء في طليعة العالم الرقمي المتطور بسرعة.