جامعة البترا تشارك في مؤتمر الحوار الوطني الشبابي الثاني

وطنا اليوم_شارك مجموعة من طلبة مكتب تمكين القيادات الواعدة في عمادة شؤون الطلبة بجامعة البترا في مؤتمر الحوار الوطني الشَّبابي الثّاني، الذي عقدته لجنة مبادرة الحوار الوطني الشَّبابي بمجلس الأعيان، تحت رعاية سموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثَّاني وليّ العهد.

وافتتح المؤتمر -مندوباً عن سمو الأمير – رئيسُ الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وضم وفد طلبة جامعة البترا المشاركين في الحوار: مهدي الشوابكة، وسند الرواشدة، ورند المجالي، ودانية القروم.

يهدف المؤتمر إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الشباب الأردني، وإتاحة الفرصة لمشاركتهم في الحياة العامة، والانخراط في عملية التحديث الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم.

تناول المؤتمر آليات تمكين الشباب، وترجمة الاهتمام الملكي بهم، وتوسيع مشاركتهم بالحياة العامة، ودعم مبادراتهم، وتذليل العقبات التي تعيق مشاركتهم الفاعلة.

من الجدير بالذكر أن جامعة البترا تسعى دائما إلى تشجيع طلبتها للمشاركة الفعالة في الفعاليات والأنشطة الشبابية وتنمية قدراتهم وتمكينهم في شتى المجالات.