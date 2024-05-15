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الدويري: رسالة المقاومة .. (لا يوجد من يستطيع لي ذراعنا)

منذ ساعة واحدة
الدويري: رسالة المقاومة .. (لا يوجد من يستطيع لي ذراعنا)

وطنا اليوم_قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن رسالة المقاومة من عملياتها الأخيرة ان لا يوجد من يمكنه لي ذراعنا.

وأضاف عبر الجزيرة : “إننا إزاء معركة ضارية، ولا يوجد من يمكنه لي ذراع المقاومة رغم التدمير والتهجير الذي لحق بالمدنيين والممتلكات”.

واعتبر الدويري ان ما يجري حاليا هو رسالة للولايات المتحدة وللجميع بأن “زمن لي الذراع قد مضى وأننا على أول طريق التحرير”.

وأشار الى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تستعد قوتها التي خسرتها خلال الفترة الماضية كما يتحدث الجيش الإسرائيلي وإنما أعادت تنظيمها لأنها لم تخسرها على النحو الذي يروج له الاحتلال.

ورجح الدويري خلال تحليل للمشهد العسكري في غزة أن جيش الاحتلال سيجبر على إعادة الانتشار والتموضع خلال الأيام المقبلة استجابة للخطط الدفاعية التي تطبقها المقاومة بما يحفظ لها كل طلقة وكل مقاتل.


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