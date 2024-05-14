كتيبة التدخل السريع المغاوير 61 تنفذ تمرين جبل “5” مع الجانب الفرنسي الصديق

وطنا اليوم _

– أختتمت اليوم الثلاثاء، فعاليات تمرين جبل /5، الذي نفذته كتيبة التدخل السريع المغاوير/ 61، إحدى وحدات لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، مع الجانب الفرنسي الصديق.

وأشتمل التمرين الذي نُفذ في أحد ميادين التدريب المخصصة، على معالجة الأهداف الطارئة وعمليات الإستطلاع، وآلية التزويد في المناطق الجبلية، إضافة إلى التدريب على البحث والتفتيش القتالي في المناطق الجبلية.

وهدف التمرين الذي أستمر ثلاثة أسابيع، إلى عرض إمكانيات وقدرات كتيبة التدخل السريع المغاوير/61، وجاهزيتها في تنفيذ المهام والواجبات في العمليات الهجومية في المناطق الجبلية، وإظهار مدى الإحترافية في معالجة الأهداف الطارئة.

وأظهر المشاركون من الجانبين الأردني والفرنسي مستوى متميز وكفاءة عالية واحترافية، ومعنويات عالية.

يشار إلى أن هذا التمرين الذي حضره الملحق الدفاعي الفرنسي في عمّان، وعدد من ضباط اللواء، يأتي ضمن البرامج التدريبية السنوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية مع الجيوش الشقيقة والصديقة للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالي لدى منتسبيها.