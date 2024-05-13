بنك “إلى” يحصد جائزة أفضل بنك رقمي في البحرين من مجلة ميد

وطنا اليوم:حصد “بنك “إلى” لقب “أفضل بنك رقمي في البحرين” ضمن حفل جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2024، الذي نظمته مجلة “ميدل إيست إيكونوميك دايجست” (MEED). وشهد الحفل الذي أقيم في دبي في 8 مايو 2024، حضور روّاد وقادة الصناعة المصرفية لتكريم أفضل المؤسسات المصرفية والمالية التي تتميز بالتزامها بالابتكار وتقديم خدمات مصرفية تتمحور حول احتياجات العملاء.

يُمثّل فوز بنك “إلى” بهذه الجائزة المرموقة دليلًا على التفوق في استخدام طريقة مبتكرة في إدارة الأموال. يعود الفضل إلى تطبيق بنك “إلى” الرقمي القائم على السحابة والمتوفر حصريًا عبر الهواتف الذكية، التطبيق الذي يُعتبر علامة فارقة في مسيرة تطور الخدمات المصرفية للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبمناسبة هذا الفوز، صرّح السيد محمد المعراج، الرئيس التنفيذي لبنك “إلى” قائلًا: “تُعد هذه الجائزة المرموقة شهادة على النهج المصرفي المبتكر الذي يتبعه بنك “إلى”، والذي ساهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وترسيخ السلوكيات المالية الإيجابية في المنطقة. يُمكّن بنك “إلى” العملاء من تحقيق تطلعاتهم المالية وعيش نمط حياة مثالي من خلال تجربة مصرفية تغلبها البساطة وتتسم بطابع شخصي. يأتي هذا التكريم ليؤكد من جديد على التزامنا الدائم بتسخير قوة الابتكار الرقمي لتقديم حلول مُصممة وفق احتياجات العملاء من أجل الوفاء بوعد علامتنا التجارية “بنك يُعّبر عنك”.

وأضاف السيد المراج: “أود أن أتقدم بالشكر إلى عملائنا على انضمامهم إلينا في هذه الرحلة نحو الحرية المالية، كما أشكر مجلس إدارة بنك ABC وقيادته على رؤيتهم ودعمهم الثابت، وأخص بالشكر أيضًا فريق عمل بنك “إلى” على التمسك بثقافة تلبية احتياجات العملاء، ولا ننسى بالطبع مجلة ميد على هذا التكريم الرفيع”.

ومن جانبه، صرح السيد إد جيمس، رئيس قسم المحتوى والأبحاث في مجلة ميد: “فاز بنك “إلى” بجائزة أفضل بنك رقمي بفضل رؤيته المبتكرة التي تجمع بين قوة التكنولوجيا والتصميم الذي يراعي احتياجات العملاء، حيث يقدم حلولًا مصرفية سلسة ورقمية بالكامل. ومن خلال ميزات مبتكرة مثل التسجيل السريع للعملاء، والحسابات متعددة العملات، يُرسي بنك “إلى” قواعدًا جديدة للراحة وسهولة استخدام الخدمات المصرفية. يؤكد رضا العملاء المرتفع ومعدلات النمو الاستثنائية والجوائز المتتالية على مكانة بنك “إلى” البارزة في إعادة رسم ملامح مشهد الخدمات المصرفية الرقمية في البحرين. تهانينا لبنك “إلى” على هذا التكريم المستحق!”.

يُعد بنك “إلى” إحدى المشاريع الرائدة التي أطلقها بنك ABC عام 2019، ومنذ ذلك الحين، لا يزال البنك من روّاد الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المصرفي. وبفضل الدمج الفريد بين التكنولوجيا والتصميم الذي يلبي احتياجات العملاء، يضع “بنك إلى” بين يدي عملائه خدمات مصرفية من الجيل التالي على مدار الساعة.

بفضل عملية التسجيل السريع التي تتم في غضون دقائق، يمكن للعملاء الاستفادة من حسابات متعددة العملات، والمدفوعات/ التحويلات السريعة، والاستفادة من التحكم والمرونة في إدارة أموالهم، واستغلال أدوات إدخار سلسة داخل تطبيق “إلى” البارز.

إلى جانب تحقيق نمو سريع في البحرين، وسّع بنك “إلى” نطاق عملياته إلى الأردن، كما قدّم حلًا مصرفيًا إسلاميًا داخل التطبيق باسم “البراق”. وبفضل إنجازاته البارزة، حجز بنك “إلى” مقعدًا بين رواد الخدمات المصرفية للهواتف الذكية على مستوى العالم، حيث تُعد تلك الخدمات المحرك الأساسي لتعزيز الشمول المالي ودفع عجلة الانتقال إلى اقتصاد لا نقدي.

تسلّط جوائز التميز المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الضوء على إنجازات البنوك الاستثنائية – سواءً في مجال التحول الرقمي أو دعم الاستدامة، وتعزيز الشمول المالي وإتقان إدارة المواهب. تحتفي الجوائز بالالتزام الراسخ والروح المبتكرة والأداء المتميز الذي تظهره البنوك والأفراد على حدٍ سواء.