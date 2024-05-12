أورنج الأردن شريك الاتصالات لهاكاثون الذكاء الاصطناعي الذي استقطب أكثر من 200 مبدع ومبتكر

وطنا اليوم:على مدار يومين، اجتمع أكثر من 200 مبدع من المتخصصين في علم البيانات والذكاء الاصطناعي، والمصممين، والمبتكرين، والمهتمين بالتقنيات المتقدمة في هاكاثون الذكاء الاصطناعي الذي نظمته شركة MENADevs الإقليمية بهدف تطوير بيئة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الأردن وتطويرها، ويتسق هذا الهدف مع رؤية أورنج الأردن التي قدمت رعايتها لهذا الحدث كشريك الاتصالات الحصري.

وكان المشاركون في الهاكاثون والمؤلفون من 30 فريقاً على موعد مع أفكارهم الإبداعية التي انتقلت من الفضاء الإبداعي إلى الواقعي، حيث تنافسوا بصورة تفاعلية خلال الفترة من 26 حتى 27 نيسان لتصميم تطبيقات تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات تطوير البرمجيات، والتمويل، والرعاية الصحية، والاتصالات.

وانطلق الهاكاثون عبر الفضاء الإلكتروني يوم الجمعة ووجاهياً في كلية لومينوس الجامعية التقنية في اليوم الثاني حيث شكل منصة اجتمع فيها المشاركون لاستعراض إبداعاتهم وتبادل الأفكار والخبرات، بالإضافة إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات التي تعيد تشكيل عالم اليوم بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأشارت أورنج الأردن إلى أن رعايتها لهاكاثون الذكاء الاصطناعي تصب في جوهر رؤيتها الهادفة إلى تهيئة المناخ لبيئة رقمية وطنية راسخة تحتفي بالمبدعين وتنشر ثقافة الابتكار والإبداع القائم على توظيف التكنولوجيا.

وسلطت أورنج الضوء على أهمية تمكين الشابات والشباب رقمياً وتأهليهم كي يكونوا جزءاً فاعلاً من ثورة الاتصالات العالمية ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني قدماً، الأمر الذي دفعها لتقديم رعايتها كشريك الاتصالات الرسمي.

من جهته، ثمّن المدير التنفيذي لشركة MENADevs فيصل قعوار دعم شركة أورنج الأردن الذي يسهم في استكشاف الفرص غير المحدودة التي يقدمها الذكاء الاصطناعي. في هذا السياق، يشكل الهاكاثون منصة لتطوير مهارات الشباب ما يقود إلى تعزيز مكانة الأردن وتحويله إلى ملتقى إقليمي للتكنولوجيا.

ومن الجدير بالذكر، أن 700 شخص تقدموا بطلبات المشاركة في الهاكاثون من جميع أنحاء المملكة، واستعرض المتأهلون خلال الحدث أفكار مشاريعهم أمام لجنة التحكيم التي ضمت من أورنج الاردن كلاً من مديرة أكاديميات البرمجة، رنا شحادة، ومدير التعليم وخبير الذكاء الاصطناعي، حسام حوراني، ومدير أكاديمية البرمجة من أورنج الأردن في عمان والعقبة سلامة ياسين، كما شاركت المدربة لهيب العبادي في التوجيه والتدريب للمتسابقين على مدار اليوم.

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