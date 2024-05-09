دحيّة الفنان سعود أبو سلطان الثوب الأبيض يملؤها الغزل والتغنّي بالجمال

وطنا اليوم:اطلق الفنان سعود أبو سلطان احدث اعماله الغنائية بعنوان ” الثوب الأبيض ” من كلمات الشاعر طلال الرواشده ، وألحان وتوزيع موسيقي حاتم منصور ، ومكس ماستر حذيفة الفارس ، و جيتار جوزيف دمرجيان ، وكورال الأردن ، إدارة فنية عبدالله البداد ، إشراف عام حسن طالب .
دحيّة الثوب الأبيض هي مزيج ما بين الإيقاع والكلمة والحركة والصوت ،ليمتزجان معاً ليشكلا تعبيرًا عن استسلام العروس للّون الأبيض هو إعلان العروس إستسلامها للحبّ، لياتي اطلاقها في هذا التوقيت ، لكون الصيف أفضل فصول السنة ، لإقامة حفلات الزفاف ، في كافة الدول العربية .
وتقول كلماتها :
علّي صوت الكــف وغني ” الثوب الأبيض ” جنّنـي
وقولوا .. للغزال عيــونـه من قابلهن .. جن جنونـه
يمه منه …. ومن نظـراتـه محسوده عليه .. مــــراته
ماخذ عقلي وشاغـل بالي امشي واسولف مع حالي
ورد و شايــل ورد بـ ايده ربــي من ما اعطاه يزيده
بـ الثوب الابيض يتمختر وقلبي … من جوا بتكسر
كما ستشهد الساحة الفنية نشاطاً فنياً مستمراً للفنان سعود أبو سلطان سيتم طرحها خلال الفترة القادمة تعاون من خلالها مع ابرز كتاب الكلمة المغناة ، والملحنين العرب .
الثوب الأبيض تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة تيونز أرابيا على موقع “اليوتيوب ” وعلى كافة الإذاعات العربية وكافة المتاجر الموسيقية .
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