بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

دحيّة الفنان سعود أبو سلطان الثوب الأبيض يملؤها الغزل والتغنّي بالجمال

منذ 18 ثانية
دحيّة الفنان سعود أبو سلطان الثوب الأبيض يملؤها الغزل والتغنّي بالجمال

وطنا اليوم:اطلق الفنان سعود أبو سلطان احدث اعماله الغنائية بعنوان ” الثوب الأبيض ” من كلمات الشاعر طلال الرواشده ، وألحان وتوزيع موسيقي حاتم منصور ، ومكس ماستر حذيفة الفارس ، و جيتار جوزيف دمرجيان ، وكورال الأردن ، إدارة فنية عبدالله البداد ، إشراف عام حسن طالب .
دحيّة الثوب الأبيض هي مزيج ما بين الإيقاع والكلمة والحركة والصوت ،ليمتزجان معاً ليشكلا تعبيرًا عن استسلام العروس للّون الأبيض هو إعلان العروس إستسلامها للحبّ، لياتي اطلاقها في هذا التوقيت ، لكون الصيف أفضل فصول السنة ، لإقامة حفلات الزفاف ، في كافة الدول العربية .
وتقول كلماتها :
علّي صوت الكــف وغني ” الثوب الأبيض ” جنّنـي
وقولوا .. للغزال عيــونـه من قابلهن .. جن جنونـه
يمه منه …. ومن نظـراتـه محسوده عليه .. مــــراته
ماخذ عقلي وشاغـل بالي امشي واسولف مع حالي
ورد و شايــل ورد بـ ايده ربــي من ما اعطاه يزيده
بـ الثوب الابيض يتمختر وقلبي … من جوا بتكسر
كما ستشهد الساحة الفنية نشاطاً فنياً مستمراً للفنان سعود أبو سلطان سيتم طرحها خلال الفترة القادمة تعاون من خلالها مع ابرز كتاب الكلمة المغناة ، والملحنين العرب .
الثوب الأبيض تم طرحها عبر القناة الرسمية لشركة تيونز أرابيا على موقع “اليوتيوب ” وعلى كافة الإذاعات العربية وكافة المتاجر الموسيقية .
للاستماع للعمل من خلال الرابط

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:22

الملك يعود إلى أرض الوطن

11:19

سيدات الميثاق الوطني يعقدن لقاءً حوارياً في منارة إربد

11:16

بن غفير في تغريدة : حماس تحب بايدن

11:10

ترامب يعلق على تصريحات بايدن: انتظروا حربا عالمية ثالثة

11:03

البصرة تصحو على جريمة مروعة .. أب يقتل 12 فردا من عائلته ثم ينتحر

10:52

التربية تحقق بمقطع فيديو لمعلمة تعتدي على طالب من ذوي الإعاقة

10:49

انخفاض واضح على أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

10:47

إغلاق جزئي على شارع الشهيد صباح الجمعة

10:44

وفيات الخميس 9-5-2024

10:10

العين عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : ألغاز الإزاحة الكبيرة في موقف بايدن .. والزلزال الملكي بواشنطن

09:57

مسيرة حاشدة لأمناء عامين!

09:55

أثر الحساب الجاري على الاقتصاد

وفيات
وفيات الخميس 9-5-2024الجامعة الأردنية تنعى احدى موظفاتها بعد ولادة 3 توائموفيات الأربعاء 8-5-2024وفيات الثلاثاء 7-5-2024وفيات الاثنين 6-5-2024