الفايز يدعو إلى وضع حد لحرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز في مكتبه بدار مجلس الاعيان اليوم الاربعاء السفير العماني لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وقضايا الامتين العربية والاسلامية.

وعبر الفايز عن اعتزازه بعمق العلاقات الاردنية العمانية والمستوى الرفيع الذي وصلت اليه بين البلدين بمختلف المجالات ، السياسية والاقتصادية والاستثمارية والبرلمانية.

وتناول اللقاء الاوضاع الراهنة في الاراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزه ، حيث عرض الفايز للجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وضرورة ايجاد افق سياسي ينهي الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا الفايز الى موقف عربي حازم وفاعل يوقف العدوان الاسرائيلي ويضع حدا لحرب الابادة وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال.

من جانبه اشاد السفير العماني بالدور الكبير والجهود المتواصلة التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل حل مختلف القضايا العالقة في المنطقة واحلال السلام، والدفاع عن القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

واكد حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الاردن بمختلف المجالات ، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية.