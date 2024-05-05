بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

موقف سيارة للبيع بنصف مليون يورو.. أين ولماذا؟

منذ ساعة واحدة
موقف سيارة للبيع بنصف مليون يورو.. أين ولماذا؟

وطنا اليوم:تُعرض مساحة لوقوف السيارات متاخمة لحديقة فوندل بارك الشهيرة، أكبر مساحة خضراء في أمستردام، للبيع بمبلغ يقرب من نصف مليون يورو، وهو سعر أثار صدمة في هولندا حيث أدت أزمة إسكان حادة إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
وذكرت هيئة “آر تي إل” الإعلامية الهولندية أن هذه المساحة لركن السيارة، المعروضة مقابل 495 ألف يورو على موقع “فوندا” العقاري، هي أغلى مكان لوقوف السيارات في البلاد.
تبلغ مساحة موقف السيارات 18 مترا مربعا بحسب الإعلان الذي نشرته الوكالة العقارية “ي. هويله”، وتقع في مجمع مسور و”في شارع التسوق الأكثر شهرة وتميزا في هولندا”.
ويمكن أيضا استئجار الموقف الواقع في شارع بي. سي. هوفسترات، على مقربة من متحفي رايكميوزيم وفان غوخ، مقابل 750 يورو شهريا.
وأثار هذا الإعلان صدمة في البلاد التي تعاني بشدة من أزمة إسكان، إذ إن السعر المطلوب لموقف السيارات هذا يتخطى معدل سعر السكن في هولندا والبالغ 430 ألف يورو بحسب لتقرير نشر في نهاية عام 2023.
وأشارت دراسة أخرى في العام نفسه إلى وجود نقص بنحو 390 ألف وحدة سكنية في هولندا، التي تسجل أحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في أوروبا.
كما لم تضم أمستردام أي مسكن متاح للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم من ذوي الدخل المتوسط عام 2023، بحسب موقع “هيبوثيكر”.
بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة، أشارت “آر تي إل” إلى أن الكثير من أماكن وقوف السيارات في مراكز المدن في هولندا قد أغلقت، لجعل هذه المناطق أقل جاذبية للسيارات.
وأشارت الهيئة إلى أن مواقف السيارات “أصبحت نادرة أكثر فأكثر، وبالتالي فإن قيمتها تتزايد، لكن مثل هذا المكان لا يساوي بالطبع نصف مليون يورو”.
غير أن وكالة العقارات “ي. هويله” عارضت هذا الرأي، مشيرة إلى أن الحي الذي تباع فيه المنازل بملايين اليورو، مليء أيضا بالشقق والسيارات باهظة الثمن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي الذي عقد في جامعة العلوم والتكنولوجيا

16:50

جامعة فيلادلفيا تنظم مؤتمرها الدولي الهندسي الحادي والعشرين  

16:45

الزراعة: معنيون بتحقيق متطلبات الدول المستوردة

16:39

غالانت: سنبدأ الهجوم البري على رفح في أقرب وقت ممكن

16:17

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من شباب وشابات الضليل ووجهاء من عشيرة الخوالدة

16:11

قرية جديدة مهمة بقبضة روسيا في منطقة دونيتسك

15:53

جامعة البترا تشارك في فعاليات اللقاء الوطني “على العهد” في مديرية الأمن العام

15:53

الرواشدة يحاضر حول الإعلام والفكر الوطني ب “اليرموك”

15:35

حدث غير عادي.. قتلى وجرحى بين جنود العدو بقصف موقع كرم أبو سالم

15:04

الأردن ينفذ 5 إنزالات جوية شمالي غزة بمشاركة دولية

14:57

4 قتلى من أسرة واحدة في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان

14:52

بعد قصف القسام.. وسائل اعلام اسرائيلية: حدث خطير في كرم ابو سالم

وفيات
وفيات الأحد 5-5-2024وفيات الجمعة 3-5-2024وفيات الخميس 2-5-2024بعد مرور 10 ساعات .. وفاة المختار ابو تيسير الدعمة حزنا على موت زوجته وفيات الأربعاء 1-5-2024