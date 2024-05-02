ما سر غياب وزير التعليم العالي عن حضور اجتماع اللجنة النيابية بخصوص المنح والقروض

وطنا اليوم:انتقد رئيس لجنة التعليم النيابية، الدكتور النائب بلال المومني، غياب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة وأعضاء لجنة صندوق دعم الطالب عن اجتماع اللجنة الذي كان مخصصا لمناقشة قضية الطلبة الذين لم يتم شمولهم في المنح والقروض، مؤكدا أن غياب الوزير غير مبرر ويبيّن أنه لا يتعامل بايجابية مع قضية الطلبة.

وأضاف المومني أن الوزارة لم تحلّ مشكلة (34) ألف طالب بات مصيرهم مجهولا، سيّما وأن مسؤولي الوزارة يتعاملون مع هذا الملف بأذن طين وأخرى من عجين، ولم يعودوا يستجيبون لطلبات اللجنة النيابية والطلبة بهذا الخصوص.

وقال المومني إن لجنة صندوق دعم الطالب لم تتعامل بايجابية بقدر استجابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة عندما ألغى التعليمات الجديدة وقرر العودة للتعليمات السابقة، حيث وضعت الطلبة وذويهم أمام مشكلة كبيرة يجب حلّها، لأنها ستؤدي الى حرمان الاف الطلبة من التعليم.

وختم المومني حديثه بالقول إن المشكلة مازالت عالقة، والطلبة أمام حالة كارثية ولا يجوز تجاهل المشكلة، مجددا مطالبته بشمول كافة الطلبة بالقروض على الأقل لتمكينهم من استكمال دراستهم، سيّما وأن القروض مستردّة.