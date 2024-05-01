بحث التعاون بين اليرموك و مايكروسوفت العالمية

وطنا اليوم- بحث نائب رئيس جامعة اليرموك لشؤون التخطيط والتطوير وشؤون البحث العلمي والجودة، الدكتور سامر سمارة، اليوم الأربعاء، مع المختصة بالماينكرافت، من شركة مايكروسوفت ليلى بولمان، سبل التعاون مع شركة مايكروسوفت، وإمكانية عقد ورش عمل متخصصة بتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية.

وقال سمارة إن جامعة اليرموك تحرص وفق خطتها ومسيرتها على تعزيز مكانتها وحضورها الأكاديمي فيما يخص التصنيفات الدولية وما حققته من تقدم لافت في هذه التصنيفات كـ (التايمز وكيو اس).

وأكد سمارة أهمية التعاون مع شركة عالمية رائدة كشركة مايكروسوفت بما ينعكس إيجابًا على سير العملية التعليمية في الجامعة بشقيها النظري والعملي، ويفتح آفاقًا لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، للإطلاع على المستجدات والتطورات التكنولوجية في مجال تخصصهم.

من جانبها، أشادت بولمان بالسمعة العريقة لجامعة اليرموك ومواكبتها للتطورات العلمية والمستجدات في مجال تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة ضرورة توجيه طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في اليرموك إلى عالم صناعة الألعاب الإلكترونية نظرًا إلى التطور المتسارع في هذا المجال على المستوى العالمي.

وأشارت إلى مدى تطور مجال الألعاب الإلكترونية وصناعتها في الأردن والشغف الموجود لدى الطلبة للتعلم والتطوير، وهو ما تجلى خلال فعاليات مؤتمر مستقبل الرياضات الإلكترونية الذي عقد في مدينة العقبة مؤخرًا.

وكانت بولمان التقت مجموعة من طلبة وأساتذة كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، في جلسة حوارية حول صناعة الألعاب الإلكترونية وكيف يمكن توظيف لعبة الماينكرافت في أغراض التعليم.

وشددت على 3 أمور مهمة تساعد في تطوير ماينكرافت (لعبة عالمية سوف يتم توظيفها لأغراض التعليم)، ومنها الدعم الحكومي للمواهب الكبيرة الموجودة في الأردن، والإقبال الشديد على صناعة الألعاب، ووجود سوق في المنطقة والإقبال الشديد عليها.