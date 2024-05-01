عمان الاهلية تتميز بمشاركتها في معرض الخليج 14 للتعليم في جدة … صور

وطنا اليوم:تميزت جامعة عمان الاهلية بمشاركتها في فعاليات مؤتمر ومعرض الخليج الرابع عشر للتعليم في جدة بالمملكة العربية السعودية والذي عقد بتنظيم من شركة الخليج للمؤتمرات بالتعاون مع شركة اكسبرت اديوكيشن للخدمات التعليمية على مدار 3 ايام من 28-30 نيسان 2024 بمشاركة 80 جامعة عربية ودولية ، وتحت رعاية معالي رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان بن سالم بن سليمان الحميدان.

وقد مثّل الجامعة كلا من السيد محمد القعقاع مدير دائرة القبول والتسجيل والسيد خالد الزعبي مدير دائرة العلاقات العامة .

وزار معالي راعي المؤتمر والمعرض جناح جامعة عمان الاهلية واطلع على التخصصات الحديثة التي تطرحها الجامعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا والتي تتلائم مع متطلبات سوق العمل ، الى جانب التسهيلات والخدمات التي توفرها الجامعة للطلبة ، كما استمع من خلال ممثلي الجامعة الى شرح عن البيئة التعليمية المتفردة في الجامعة والى أن معظم تخصصات الجامعة حاصلة على الاعتمادات الدولية الى جانب الاشارة الى المركز المتقدم الذي وصلت اليه الجامعة محليا وعربيا وايضا دخولها نادي افضل الف جامعة في العالم 2023 وفق التصنيف العالمي كيو اس.