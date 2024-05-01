عمان الأهلية توقع مذكّرة تفاهم مع مركز اللغات الحديث

وطنا اليوم:تعزيزاً لتعاونها مع المؤسسات الرائدة في مجال التعليم والتدريب، وقّعت جامعة عمان الاهلية ممثّلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، مذكره تفاهم مع مركز اللغات الحديث والذي يمثله المدير التنفيذي السيد فارس عوض بهدف تقديم دورات ودبلومات تدريبية وتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وحضر توقيع الاتفاقية من الجامعة نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود وعميدة كلية الآداب الأستاذ الدكتورة حنان إبراهيم.

ومن مركز اللغات الحديث المديرة العامة السيدة آية عوض ومدير العلاقات العامة المهندس عمر الطحان.

وأوضح أ.د.حمدان، أهمية هذه الشراكة في تطوير مهارات اللغة لدى الطلبة والمهنيين، مؤكدا على أهمية الجهود المشتركة التي ستُبذل لتحقيق أهداف هذه المذكرة.

ومن جانبه، أعرب المدير التنفيذي السيد فارس عوض، عن تطلعه لبدء تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة، مشيدًا بالجهود المبذولة لتعزيز مستوى التعليم والتدريب في الجامعة.

وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الجامعة لتوفير فرص تعليمية متنوعة ومتميزة للطلبة في مختلف المجالات، بما يعزز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي.

ويعتبر مركز اللغات الحديث من المراكز الرائدة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يعمل المركز على دفع عجلة التعليم إلى أرقى وأفضل المستويات، وتسهيل وتبسيط شتى المعوقات.