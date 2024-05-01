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مساقات إجبارية جديدة في الجامعة الأردنية

منذ ساعة واحدة
مساقات إجبارية جديدة في الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:قال رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إن الجامعة اتخذت مجموعة من الإجراءات التي سيتم المباشرة في تطبيقها بدءا من العام الجامعي 2025/2024.
وأضاف عبيدات خلال ندوة بعنوان “واقع ومستقبل التعليم المهني و الثقافي في الأردن”، أن الإجراءات تشمل تحديد مساقات إجبارية على الطلبة بدراسة 9 ساعات معتمدة لمهارات اللغة الإنجليزية، و6 ساعات للغة العربية تدرس بطريقة مهنية وشبيهة إلى حد كبير باللغة الإنجليزية، إضافة إلى 9 ساعات مهارات حياتية (3 مهارات رقمية و6 مهارات ناعمة).
ولفت إلى أن الإجراءات تحتم على الجامعة تحديات جديدة، أبرزها توفير بنية تحتية من مختبرات جديدة وأجهزة حديثة وتدريب الكوادر التعليمية.
وأشار عبيدات إلى أنه من الضروري وجود برامج مهنية ينخرط فيها طلبة مرحلة البكالوريوس خلال الدراسة أو بعد الحصول على الشهادة لتجهيزه لسوق العمل ومتطلباته، مؤكدا أهمية تضييق الفجوة بين التخصصات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل


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