لجنة السياحة والتراث في الأعيان تزور الجامعة الاميركية في مادبا

وطنا اليوم:‎زارت لجنة السياحة والتراث في مجلس الاعيان، برئاسة العين المهندس عبدالحكيم محمود الهندي، اليوم الاربعاء، الجامعة الاميركية في محافظة مادبا، ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور مأمون العكروش ،من اجل الاستماع والاطلاع على واقع عمل الجامعة.

‎اشار العين الهندي ان الزيارة جاءت ضمن سلسلة زيارات تقوم بها اللجنة ، الى كافة الكليات خاصة السياحية منها ، في الجامعات الاردنية الرسمية والخاصة منها، انطلاقاً بإيمانه بهذا القطاع، ولكونه رافد اساسي للاقتصاد الاردني، مؤكدًا أهمية تحويل تحديات القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من أكبر موارد الاستثمار في المملكة إلى فرص.

‎ولفت الهندي الى دعم جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد للشباب وتشجيعهم على الإبتكار والريادة الأعمال في كافة المجالات ، منوها بأن القطاع السياحي وتطويره واستدامته، يمتاز بهمة وارادة أبنائها وطلابها.

وقال الهندي حول رؤية الشباب المستقبلية لهذا القطاع ، حيث اشار بأن شباب وشابات ابناء الشعب الاردني هم من يعول عليهم للاستمرار في بناء بلدهم وتحقيق طموحاتهم في كافة القطاعات الاقتصادية للارتقاء في وطنهم بالمستوى المطلوب الذي يطمح اليه جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم ، وولي عهده سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني .

‎كما تحدث حول النقلة النوعية التي شهدها القطاع السياحي منذ استلام جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية قبل 25 عاما، والتي تتمثل في الزيادة الضخمة لإعداد الفنادق والغرف الفندقية، والنقل السياحي ، والادلاء السياحيين وتشغيل المكاتب السياحية وزيادة عددها ، إضافة إلى العمالة الاردنية المتميزة في هذا القطاع ، التي أصبحت مطلوبة في السوق الخليجي.

‎من جهته اشار العكروش الى ان القطاع السياحي هو بترول الاردن، ومن اهم الكنوز الاردنية سواء على السياحة التاريخية او السياحة الطبيعية، منوهاً الى ضرورة العمل على اساليب التسويق السياحي بدايةً

‎من الموازنة، والية التسويق

واكد عكروش على فخره وامتنانه بكافة الطلاب والهيئة التدريسية ، والجهود المبذولة للوصول الى ما وصلت اليه الجامعة اليوم ، حيث تصل العاملين من الخريجين بنسبة تصل الى ٩٤٪؜ .

كما جرى نقاش موسع بين الطلبة واعضاء اللجنة وهم سعادة السيد خير الدين هاكوز، سعادة السيد عبدالله المطر ، سعادة السيد محمد الازايدة سعادة السيدة مها البهو، سعادة الدكتور زهير ابو فارس. ، العين تم فيه الاستماع الى تحدياتهم وارائهم.