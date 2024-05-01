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مذكر التفاهم بين جامعه الزرقاء وشركه كورليشن 1 للتطوير مهارات الخريجين

منذ ساعة واحدة
مذكر التفاهم بين جامعه الزرقاء وشركه كورليشن 1 للتطوير مهارات الخريجين

وطنا اليوم_وقعت جامعة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع شركة كورليشن ون Correlation One المختصة بتنمية القوى العاملة لوظائف المستقبل، بهدف تعزيز التعاون وتطوير مهارات الطلاب والخريجين.

 

ووقع المذكرة رئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي، ومديرة مكتب الشركة شهد عطية، بحضور عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد حسان وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية فيها.

 

وتهدف المذكرة إلى تعزيز فرص التعليم والتوظيف تحت مظلة برنامج الزمالة التدريبية التي تقدمها الشركة في مجال تحليل البيانات المتقدمة، حيث يعد التقديم لبرنامج الزمالة مجانيًا تنافسيًا، ويهدف إلى تدريب الأفراد ما بين 18 – 40 عامًا على مهارات تحليل البيانات المتقدمة، وتجهيزهم للعمل في مجالات الإقتصاد الرقمي، بما في ذلك تحليل البيانات في مجال علم البيانات، وذكاء الأعمال وعرض البيانات والذكاء الإصطناعي وهندسة التقنيات والتطوير المهني ودعم وتوظيف خريجي البرنامج، في الطلب الملحوظ على المهارات في سوق العمل العالمي.

 

وقال الرمحي إن المذكرة تمثل بداية شراكة مثمرة تنمي مواهب الطلبة من خلال تصميم برامج تمكنهم من إتقان إستراتيجيات التحول الرقمي في المجالات المختلفة، أو تطوير المهارات القيادية، ما يعني تقديم تجارب تعليمية مخصصة تلبي أنماط التعلم، والتفضيلات المتنوعة.


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