منح دراسية للأردنيين في العراق (رابط)

وطنا اليوم:أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، تعلن فيه عن منح دراسية للأردنيين في العراق.

وقال البيان: تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق/ عمان عن إطلاق وزارة التعليم العالي العراقية لمنصة التقديم الإلكتروني (أدرس في العراق) الخاصة بالمنح الدراسية للطلبة الدوليين من العرب والأجانب للعام الجامعي 2024-2025.

وأضاف أن البرنامج يتضمن ثلاث قنوات دراسية (المنح المجانية، المنح نصف المجانية، النفقة الخاصة)، علماً بأن موعد التقديم للدراسات العليا سيكون متاحاً حتى تاريخ 1-6-2024 ، وللدراسة الجامعية الأولى سيكون متاحاً حتى تاريخ 15-8-2024.

وختم، “ولمزيد من المعلومات بإمكان الطلبة الراغبين بالدارسة في العراق والاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي:

https://studyinIraq.scrd-gate.gov.iq