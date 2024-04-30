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منح دراسية للأردنيين في العراق (رابط)

منذ ساعة واحدة
منح دراسية للأردنيين في العراق (رابط)

وطنا اليوم:أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، تعلن فيه عن منح دراسية للأردنيين في العراق.
وقال البيان: تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع سفارة جمهورية العراق/ عمان عن إطلاق وزارة التعليم العالي العراقية لمنصة التقديم الإلكتروني (أدرس في العراق) الخاصة بالمنح الدراسية للطلبة الدوليين من العرب والأجانب للعام الجامعي 2024-2025.
وأضاف أن البرنامج يتضمن ثلاث قنوات دراسية (المنح المجانية، المنح نصف المجانية، النفقة الخاصة)، علماً بأن موعد التقديم للدراسات العليا سيكون متاحاً حتى تاريخ 1-6-2024 ، وللدراسة الجامعية الأولى سيكون متاحاً حتى تاريخ 15-8-2024.
وختم، “ولمزيد من المعلومات بإمكان الطلبة الراغبين بالدارسة في العراق والاستفادة من هذه المنح الدراسية الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي:
https://studyinIraq.scrd-gate.gov.iq


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