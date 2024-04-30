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تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر بعثات دراسية

منذ ساعتين
تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر بعثات دراسية

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير للحصول على
درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المرموقة في التخصص التالي:-

كلية التمريض: تخصص تمريض

وفقاً للشروط التالية:
أن لايقل معدله عن (جيد جداً) في البكالوريوس والماجستير في التخصص المطلوب
الالتزام بالعمل في الجامعة وفق الشروط الخاصة بنظام البعثات
يفضل ممن لديه أبحاث في مجلات علمية أو مؤتمرات على أن تكون معتمدة ومصنفة في قاعدة البيانات Scopus or ISI))
تعطى الاولوية للذين على مقاعد الدراسة أو لديهم قبول من جامعة مصنفة ضمن أفضل 500 جامعة في العالم ضمن تصنيف QS
أن يجيد اللغة الانجليزية ويثبت ذلك في امتحان التوفل بعلامة لا تقل عن (550)، أو ما يعادلها
أن لا يزيد عمر المبعوث عن (35) عاماً
على المتميزين والراغبين الاستفادة من هذه الفرصة التقدم بطلباتهم الى دائرة الموارد البشرية مصطحبين معهم الوثائق التالية:
السيرة الذاتية
صور عن الشهادات الجامعية (البكالوريوس والماجستير)
صورة عن كشف علامات الشهادات الجامعية
صورة عن شهادة الثانوية العامة
صورة عن الهوية الشخصية
صورة شخصية

تقدم الطلبات الى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا خلال اسبوعين.
للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2392


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