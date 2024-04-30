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28.2 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية خلال الربع الأول 2024

منذ 3 ساعات
28.2 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية خلال الربع الأول 2024

وطنا اليوم:أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2024، حيث أظهرت النتائج استقراراً في الأرباح مع تحقيق ربح قدره 28.2 مليون دينار، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي التفاصيل المالية، أشارت الشركة إلى أن المبالغ المستحقة لصالحها على جهات ودوائر حكومية قد بلغت 538 مليون دينار بنهاية آذار 2024.
كما سجلت الشركة مبيعات جيدة في قطاعي المشتقات النفطية والغاز المسال، حيث بلغت مبيعاتها لشركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية نحو 216 مليون دينار، وللشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال 12.5 مليون دينار خلال نفس الفترة.
ومع استمرار النمو والتوسع، تظل شركة مصفاة البترول الأردنية ملتزمة بالاستدامة والابتكار، وتسعى للحفاظ على مكانتها كرائدة في صناعة الطاقة في الأردن والمنطقة.
وأكد الرئيس التنفيذي، المهندس عبدالكريم العلاوين، ان هذه النتائج والتطورات تعكس التزام شركة مصفاة البترول الأردنية بالابتكار والكفاءة، وتؤكد دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقلال الطاقي للمملكة.
وقال ان الشركة تستمر في الحفاظ على النتائج المالية الإيجابية، والتي تعكس نجاح استراتيجية الشركة في الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة تجارية متغيرة، لافتا إلى تطلع الشركة لتعزيز نموها من خلال مشروع التوسعة الرابع.
وحول تطورات مشروع التوسعة، أوضح العلاوين أنه بعد انسحاب الشركة الإيطالية من الائتلاف واستمرار الشركتين الصينية (Sinopec (GPEC واليابانية (Itochu في الائتلاف، تم عقد اجتماع في 20 آذار 2024 مع مشاركة المستشارين والإدارة لوضع خطة لاستكمال الجوانب الفنية والتمويلية للمشروع. وأضاف أنهم يتوقعون الاتفاق النهائي على تفاصيل التمويل في حزيران 2024.
ومع الاستعداد للمراحل المقبلة من المشروع، يتطلع العلاوين إلى أن يسهم مشروع التوسعة الرابع في زيادة القدرات الإنتاجية للشركة وتحسين خدماتها في السوق المحلي.
وفيما يتعلق بإجراءات تحسين الأمان والكفاءة، أفاد العلاوين أيضًا بأن الشركة قد بدأت في تركيب كاميرات مراقبة على بوابات النقل والصيانة، بالإضافة إلى صهريج متنقل كتجربة، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية والأمن العام، معتبرا ان هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز معايير الأمان وتقييم أداء النقل في الشركة.


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