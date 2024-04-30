طالبة حقوق عمان الأهلية تحصد المركز6 عالميا ًبمنافسة التحكيم التجاري الدولية وتترشح لمنح بجامعتين بريطانية وأمريكية

وطنا اليوم:شاركت كلية الحقوق في جامعة عمان الاهلية ممثلة بنخبة من طلابها في النسخة الخامسة من منافسة التحكيم التجاري الدولية والتي ينظمها المركز السعودي للتحكيم التجاري.

إذ شكّل نائب رئيس الجامعة / عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور مصلح الطراونة فريقاً يضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس في الكلية لتدريب ومتابعة الطلبة طوال مدة انعقاد المنافسة ، والذي دام لأكثر من ستة أشهر، بالإضافة إلى متابعته الشخصية بحكم تخصصه الدقيق بالتحكيم التجاري.

ومن بين 921 متسابقاً ومتسابقة حصدت الطالبة سارة محمد الكلوب المركز السادس عالمياً كأفضل مترافع عن المدعي في المنافسة ، وبذات الوقت تم ترشحها لمنح خارجية في جامعة إيست انجيلا في بريطانيا أو جامعة جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الماجستير.