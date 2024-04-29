انتخابات مجلس إدارة الفوسفات تفضي إلى فوز الذنيبات بأغلبية ساحقة

وطنا اليوم:فاز الدكتور محمد الذنيبات برئاسة مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية بأغلبية تعد ساحقة؛ إذ حصل الذنيبات على (35.019.383) صوتًا وبنسبة بلغت (26.795%).

وانتخبت الهيئة العامة للشركة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم بحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات قادمة وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأظهرت نتيجة التصويت حصول كل من المرشحين على الأصوات الآتية:

وعقد المجلس الجديد اجتماعًا منفصلًا جرى خلاله انتخاب الدكتور محمد الذنيبات رئيسًا لمجلس إدارة الشركة بالإجماع للسنوات الأربعة المقبلة.

وكانت الهيئة العامة للشركة قد أقرت في اجتماعها تقرير مجلس إدارة الشركة للعام 2023، وخطة عملها المستقبلية وصادقت عليهما.

كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 130% من القيمة الاسمية للسهم؛ بالإضافة إلى المصادقة على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وانتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2024.

وأقرت الهيئة العامة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للعام 2023