انتخاب الذنيبات رئيسًا لمجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية

وطنا اليوم:أقرت الهيئة العامة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في اجتماعها العادي السبعين الذي عقدته اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، تقرير مجلس إدارة الشركة للعام 2023، وخطة عملها المستقبلية وصادقت عليهما.

كما وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 130% من القيمة الاسمية للسهم.

وصادقت على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2023 وانتخاب مدققي حسابات للشركة للعام 2024.

وأقرت الهيئة العامة تقرير مدققي حسابات الشركة عن ميزانيتها وحساباتها الختامية للعام 2023.

وانتخبت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي حضره مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي مجلس إدارة جديد للشركة لمدة أربع سنوات قادمة وفق أحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، وبلغت نسبة حضور المساهمين للاجتماع (95.15) بالمئة.

وعقد المجلس الجديد اجتماعًا منفصلًا، جرى خلاله انتخاب الدكتور محمد الذنيبات رئيسًا لمجلس إدارة الشركة بالإجماع للسنوات الأربعة المقبلة.

وكان رئيس مجلس ادارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات عرض خلال كلمة له في بداية الاجتماع نتائج أعمال الشركة ونشاطاتها وإنجازاتها وقوائمها المالية الموحدة للعام 2023.

وقال الدكتور الذنيبات، إن استمرار الشركة في سياساتها الناجحة بتحويل التحديات إلى فرص؛ أسهم في تواصل العمل في النهج التراكمي الإصلاحي للشركة من خلال الاستمرار في مراجعة إجراءات العمل، وتصويب التشوهات التي تعترضها، وإرساء قواعد الحاكمية الرشيدة، وضبط النفقات.

وأكد أن هذه السياسات أسهمت كذلك في زيادة الإنفاق على المشاريع الرأسمالية للشركة بنسبة (%167) مقارنة بالعام 2022، والقيام بأعمال الصيانة المستدامة لمصانع الشركة ووحداتها الإنتاجية في مواقعها المختلفة، وتطبيق سياسة إحلال وظيفي وازنة، مبينًا أن كل ذلك تم وفق خطة مرسومة قامت على أساس وضوح الهدف وتطبيق آلية التقييم والمتابعة والمساءلة.

وأضاف الدكتور الذنيبات، أنه ونتيجة لهذه السياسة الحصيفة، تمكنت الشركة من زيادة كميات الإنتاج، وتحسين جودته، وزيادة كمية المبيعات، وتعدد وجهاتها الدولية، والسير في إنجاز خطة الشركة الإستراتيجية ما بين الأعوام (2022- 2027)، وحصولها على عدد من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية في مجال عملها.

وقال إن الشركة حققت أيضًا المركز الحادي والسبعين من بين أقوى (100) شركة، والمركز الثامن من بين أقوى (10) شركات صناعية في منطقة الشرق الأوسط لعام 2023 بقيمة سوقية للشركة بلغت (4.1) مليار دولار، وذلك بحسب مجلة فوربس الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور الذنيبات، أنه وبالرغم من الانخفاض الملحوظ في أسعار منتجات الشركة في الأسواق العالمية، والارتفاع الملحوظ في بعض مدخلات الإنتاج؛ استطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على حقوق المساهمين، إذ حققت الشركة في عام 2023 أرباحًا قبل الضريبة تقارب (614) مليون دينار، وأرباحًا صافية بعد الضريبة بلغت(454.3) مليون دينار قبل مكافأة الإنتاج للعاملين، وبلغت نسبة الأرباح الصافية بعد الضريبة إلى المبيعات (%37).

وبين أنه وعلى صعيد تعزيز المركز المالي للشركة، زادت حقوق الملكية بشكل ملحوظ بمقدار (200) مليون دينار في سنة 2023 بالرغم من الأرباح المجزية التي وزعت على المساهمين خلال 2023، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعكس معدل نمو سنوي يعادل (%13.4) في حقوق المساهمين.

وقال الدكتور الذنيبات، إن موجودات الشركة زادت خلال عام 2023 بما نسبته (%4) بالمقارنة مع عام 2022 لتتجاوز موجودات الشركة في نهاية عام 2023 مبلغ (2.145) مليار دينار.

وفي ما يتعلق بمساهمات الشركة في تعزيز المتغيرات الكلية للاقتصاد الوطني، ودعم النمو الاقتصادي للدولة؛ قال الدكتور الذنيبات إن المجموعة حققت مبيعات تصديرية تقارب (1.736) مليار دولار أمريكي، مبينًا أن هذا المبلغ يشكل مساهمة ملحوظة في تضييق فجوة العجز في كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات، وتعزيز العملة المحلية.

وأشار إلى أن المساهمة المباشرة للشركة في دعم الإيرادات العامة بلغت ما يقارب (300) مليون دينار، تشمل بشكل رئيس ضريبة الدخل على أرباح العام، وعائدات التعدين، والجمارك، وضريبة المبيعات على المشتريات الخارجية، بالإضافة إلى المساهمة غير المباشرة للشركة في دعم الخزينة، وإيرادات المؤسسات العامة البالغة (210) ملايين دينار، من أهمها حصة شركة المساهمات الحكومية البالغة (114.6) مليون دينار، وحصة مؤسسة الضمان الاجتماعي من أرباح سنة 2023 البالغة (74) مليون دينار؛ ليصل الدعم المباشر وغير المباشر للخزينة وإيرادات المؤسسات العامة من نشاط الشركة خلال عام 2023 إلى ما يقارب (520) مليون دينار.

وأكد الدكتور الذنيبات، أن الشركة شرعت في إيجاد عدد من الشراكات وإنشاء وتنفيذ مشاريع جديدة بهدف تنمية القوة الإيرادية للمجموعة، وتعزيز مركزها المالي والتنافسي، شملت إنشاء شركة لإنتاج حامض الفوسفوريك بالشراكة مع مستثمرين من تركيا والهند، وبكلفة إجمالية للاستثمار تقدر بـ (400) مليون دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية تقدر بـ (300) ألف طن سنويًّا، وبمبيعات تقدر بما لا يقل عن (300) مليون دولار سنويًّا، وتم دفع رأس المال التأسيسي لإنشاء الشركة من جميع الشركاء، ويتوقع أن يساهم صندوق أموال الضمان الاجتماعي في هذا المشروع.

وتشمل الشراكات والمشاريع أيضًا، السير بإنشاء شركة أسمدة متنوعة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية بكلفة إجمالية لهذا الاستثمار تقدر بـ (600) مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تزيد على (400) ألف طن من الأسمدة المتنوعة وحامض الفوسفوريك، مبينًا أن المبيعات المقدرة لهذا المشروع لن تقل عن (400) مليون دولار سنويًّا.

وقال الدكتور الذنيبات إن المشاريع تشمل كذلك إنشاء مصنع لإنتاج مضافات الأعلاف الفوسفاتية في العقبة بالشراكة مع مجموعة شركة سنقرط للدواجن، وشركة تقنية الدواجن والألبان السعودية، وبطاقة إنتاجية تقدر بـ (100) ألف طن سنويًّا، وبكلفه إجمالية للاستثمار تقدر بـ (40) مليون دولار، متوقعًا أن يساهم هذا المشروع بتعزيز إيرادات المجموعة بما لا يقل عن (100) مليون دولار سنويًّا.

وأضاف أن مشاريع الشركة تشمل مشروع التوسعة ورفع الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي في العقبة بتكلفة إجمالية تقدر بـ (90) مليون دولار، متوقعًا أن يسهم المشروع في زيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع بما لا يقل عن (135) ألف طن من حامض الفسفوريك سنويًّا، وزيادة مبيعات المجموعة بما لا يقل عن (100) مليون دولار سنويًّا.

وأوضح أن الشركة تعمل أيضًا على تنفيذ مشروع لتوسعة مصنع الشركة الهندية الأردنية للكيماويات، إحدى الشركات التابعة ضمن المجموعة، بكلفة إجمالية للاستثمار تقدر بـ (190) مليون دولار، ليسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة بـ (160) ألف طن من حامض الفسفوريك، و(700) ألف طن من حامض الكبريتيك، بما ينعكس على زيادة المبيعات بما يقارب (150) مليون دولار.

وتوقع الدكتور الذنيبات، أن يبدأ مصنع غسيل وتعويم الفوسفات في الشيدية مع نهاية العام الحالي إنتاجه بطاقة تقدر بحدها الأدنى بـ (1.5) مليون طن سنويًّا من الفوسفات عالي الجودة؛ مؤكدًا أن هذا المشروع سيضيف زيادة في قيمة مبيعات خام الفوسفات بما يقارب (200) مليون دولار.

وقال إن مشاريع وشراكات الشركة شملت تأسيس وتسجيل شركة الوفلورايد في الشيدية، والبدء بمشروع معالجة مياه غسيل الفوسفات بطاقة (9) آلاف متر مكعب يوميًّا بكلفة تقدر بـ (30) مليون دولار، مشيرًا الى أن هذا المشروع الذي من المتوقع أن يبدأ إنتاجه خلال النصف الأول من العام المقبل، سيسهم في تخفيف كلفة استهلاك المياه في الشيدية بنسبة (%10).

وأكد الدكتور الذنيبات، أن هذه المشاريع مجتمعة ستسهم عند تشغيلها وبداية الإنتاج بزيادة إجمالية في مبيعات المجموعة بما يقارب مليار و(200) مليون دولار، وبزيادة في أرباحها بما لا يقل عن (500) مليون دولار قياسًا على نسبة هامش الربح الفعلي لسنة 2023 إلى المبيعات.

وقال إن هذه المشاريع تشكل نقلة نوعية في أداء الشركة، وتعظيم العوائد على حقوق المساهمين، وزيادة ملحوظة في الدعم المباشر للخزينة عن طريق زيادة ضريبة الدخل ورسوم التعدين، بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة في الدعم غير المباشر للموازنة العامة للدولة، فضلًا على مساهمة هذه المشاريع في تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني.

ولفت الدكتور الذنيبات إلى أن جميع مبيعات هذه المشاريع تصديرية وتدعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات بما يقارب المليار دولار، ما يرفع مساهمة الشركة في دعم ميزان المدفوعات والميزان التجاري؛ لتصل هذه المساهمة عند تشغيل هذه المشاريع إلى ما يقارب (3) مليارات دولار سنويًّا.

وأكد أن هذه المشاريع ستسهم في دعم الجهود الوطنية في معالجة مشكلة البطالة بتوفير ما يقارب (1000) فرصة عمل جديدة، ما يزيد من مساهمة الشركة في معالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الدعم المباشر وغير المباشر للإيرادات العامة؛ بما يسهم في تقليص فجوة عجز الموازنة العامة، وتخفيض فجوة العجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري،

وزيادة مساهمة الشركة في التخفيف من نسبة البطالة في مناطق عمل الشركة.

وبين الدكتور الذنيبات، أنه وفي إطار المسؤولية المجتمعية وخدمة المجتمع المحلي؛ فقد حرصت الشركة على الاستمرار في نهجها السابق؛ إذ عززت حضورها الفاعل بتقديمها الدعم المادي واللوجستي للقطاعات التعليمية والصحية والرياضية والبيئية والزراعية والخيرية والبنية التحتية والمجتمعات المحلية في مختلف مناطق المملكة مع التركيز على مناطق عملها، والمساهمة في دعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الموفرة لفرص العمل؛ حيث وصلت المبالغ التي دفعتها الشركة والالتزامات القائمة عليها في هذا الجانب مبلغ (18.6) مليون دينار.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن الاعتزاز بجهود ودور المساهمين في شركة مناجم الفوسفات الأردنية، والمستثمرين المؤمنين بقدرتها وبالاقتصاد الأردني، وللعاملين في الشركة على جهودهم التي تكللت بها هذه النجاحات، مشيدًا كذلك بدور النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية؛ لتعاونها مع الشركة ودعم جهودها.

كما اعرب الدكتور الذنيبات عن الاعتزاز بالجهود المخلصة لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية التي عملت بكل كفاءة واقتدار لتنفيذ الخطط المرسومة للشركة لتصل بهذا الصرح الاقتصادي إلى ما وصل إليه.