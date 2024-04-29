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جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مصمم ومبرمج مواقع إلكترونية

منذ 3 ساعات
جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مصمم ومبرمج مواقع إلكترونية

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين مصمم ومبرمج مواقع إلكترونية وفقا للشروط التالية
حاصل على درجة البكالوريوس في علم الحاسوب او هندسة البرمجيات بتقدير لا يقل عن جيد.
أردني الجنسية .
5 سنوات خبرة عملية في تصميم المواقع الإلكترونية وبرمجتها باستخدام (PHP, Code Igniter and LA ravel Frameworks, JavaScript, JQuery)
خبرة عملية في التعامل مع قواعد البيانات (MySQL, Maria DB and Oracle).
خبرة عملية في إدارة نظام التعلم الإلكتروني Moodle.
خبرة عملية في إدارة وتنصيب الخوادم (Windows Environment and Linux).
المعرفة في تصميم وتطوير خدمات الويب (RESTful APIs).
خبرة في تحسين محركات البحث (Search Engine Optimization).
يفضل من لديه خبرة في بناء تطبيقات الهواتف .
الوثائق المطلوبة
صورة شخصية.
صوره عن الشهادات العلمية .
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة و الدورات الفنية.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا/ وظائف ادارية https://www.philadephia.edu.jo/ar/job-vacancies
علماً ان اخر موعد لتقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاثنين 6/5/2024.


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