مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق أرباحاً قياسية تقارب الخمسين مليون دينار في الربع الأول من العام 2024

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن نتائجه المالية للربع الأول من العام 2024 حيث صرحت رئيس مجلس الإدارة الشيخة ادانا الصباح بالقول: “إنه من دواعي سرورنا الإعلان عن هذه النتائج القياسية، حيث بلغت الأرباح الصافية 49.8 مليون دينار، بزيادة نسبتها 79.9 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وتعبر هذه النتائج عن نجاح سياسات المجموعة الاستراتيجية، رغم التداعيات الجيوسياسية وآثارها على المؤشرات الاقتصادية.” مشيرة الى أن “هذه النتائج جاءت مدعومة بمركز مالي قوي”.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك السيد هيثم البطيخي: “نجحت مجموعة البنك الأردني الكويتي خلال الربع الأول من العام 2024 بالمحافظة على النمو في الأرباح، والذي جاء نتيجة تنفيذ الخطط المنشودة”. وقد استعرض البطيخي أهم المؤشرات المالية، فذكر أن إجمالي الموجودات تجاوز 5.209 مليار دينار، وحقوق الملكية بلغت 778 مليون دينار. أما على صعيد العائد على حقوق الملكية فقد بلغت النسبة حوالي 26.5%. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 20.8%، مما يؤكد المتانة المالية للمجموعة، وقدرتها على التعامل مع كافة الظروف والتحديات. وأضاف: “ستواصل مجموعة الأردني الكويتي بذل قصارى جهدها للنمو والابتكار في الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين، ومواصلة الجهود لدعم كافة القطاعات.

وفي الختام، أعربت الشيخة ادانا الصباح – رئيس مجلس الإدارة عن جزيل شكرها لكافة المتعاملين والمساهمين على ثقتهم، كما شكرت الجهات الرقابية في الأردن والعراق وقبرص على دعمهم المتواصل، وشكرت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين على أدائهم المتميز، وهنّأت الجميع بتلك النتائج.