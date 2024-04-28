الملكية الأردنية تنفي بيع رئيسها التنفيذي لأكثر من نصف أسهمه في عام 2023

وطنا اليوم:إشارة لما تم نشره وتداوله في موقع إخباري وتناقلته بعض صفحات التواصل الإجتماعي حول قيام نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية ببيع أكثر من نصف الأسهم المملوكة من قبله خلال عام 2023 في رأسمال شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تؤكد الشركة بأن ما تم تداوله هو خبر غير صحيح، حيث أن الشركة ملتزمة بأحكام المادة (12-أ) من تعليمات إفصاح الشركات المصدرة، والذي يتعين على الملكية الأردنية الإفصاح الكامل عن أي عملية تداول للأشخاص المطلعين سواء بالبيع أو الشراء خلال أسبوع واحد من وقوع هذا التغيير.

وبينت الملكية الأردنية أن التغيير في عدد الأسهم المشار إليه بذلك الخبر كان ناتجاً عن عملية إعادة هيكلة رأس المال خلال الربع الرابع من عام 2023 والتي شملت جميع المساهمين بما فيهم نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وتم الإعلان عنها سابقاً وقامت الشركة بكافة الإفصاحات اللازمة وفقا لتعليمات الإفصاح، موكدةً أن الرئيس التنفيذي لم يقم ببيع أي أسهم يملكها في الشركة خلال العام المذكور.

وتلتزم الملكية الأردنية بالشفافية والامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية، إيماناً منها بأهمية ثقة مساهميها وشركائها، كما تؤكد أيضًا أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص أو جهة قامت بنشر هذه الشائعات بقصد التشهير والإساءة إلى سمعة الناقل الوطني ورئيسها التنفيذي، وإلحاق الأذى بمصالحها ومصالح مساهميها وسير أعمالها، دون التحقق من صحة المعلومات المنشورة في الخبر من خلال الجهات الرسمية، سواء من خلال قسم علاقات المساهمين ودائرة الإتصال المؤسسي في الملكية الأردنية، أو من خلال هيئة الأوراق المالية التي تقوم بنشر هذه المعلومات وتتعهد وتضمن بأن كل المعلومات المزودة أو المعطاة أو المنشورة هي معلومات صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة.