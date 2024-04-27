أمنية وOoredoo فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الجيل الخامس والتجوال الدولي

وطنا اليوم_في خطوة تعزز ريادتها في قطاع الاتصالات الأردني، أعلنت شركة أمنية عن تجديد شراكتها الاستراتيجية مع شركة Ooredoo فلسطين لتقديم خدمات الجيل الخامس والتجوال الدولي والمكالمات الدولية إلى عملاء شركة فلسطين بأسعار منافسة.

ووقع الاتفاقية عن شركة أمنية رئيسها التنفيذي فيصل قمحيه، والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين الدكتور سامر فارس بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين.

وتسلط هذه الاتفاقية الضوء على عمق الشراكة والتعاون بين شركة أمنية ونظيرتها Ooredoo والتزامهما المشترك بالابتكار والتميز في تجاوز توقعات المشتركين، وزيادة مستويات رضا العملاء.

ستتيح الاتفاقية أمام مشتركي الشركتين تجربة اتصال سلسة ودون انقطاع في الخدمة أثناء تجوالهم بين البلدين الشقيقين بأسعار تنافسية، وذلك من خلال توسيع نطاق التغطية وتحسين جودة خدمات التجوال والمكالمات الدولية، كما تُتيح الاتفاقية للعملاء إجراء مكالمات دولية عالية الجودة بأسعار مُنافسة، ممّا يسهّل التواصل مع أحبائهم في أيّ مكان في العالم.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيحظى عملاء Ooredoo فلسطين أثناء سفرهم للأردن، بفرصة للاستفادة من السرعات العالية وزمن الاستجابة المنخفض، لتقنية الجيل الخامس التي تقدمها شركة أمنية.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه عن سعادته بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع Ooredoo فلسطين وقال :” تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في رحلة شراكتنا المتميزة مع Ooredoo فلسطين، حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى إحداث ثورة في تجارب مشتركينا في الأردن وفلسطين عبر تقديم أسعار تجوال تنافسية، وتغطية شبكة أوسع وتواصل سلس”.

وأضاف قمحيه:” أن تقديم خدمات جيل خامس متميزة لعملاء Ooredoo فلسطين عبر شبكة أمنية أثناء زيارتهم للمملكة يضع معياراً جديداً في التميز في الخدمة، ومستويات لا مثيل لها من الأداء”، مشيراً إلى أن سعي شركة أمنية وOoredoo إلى فتح فرص نمو جديدة لخدمات التجوال والخدمات الدولية، وذلك من خلال الجمع بين الخبرة والموارد.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين الدكتور سامر فارس: “يسعدنا في Ooredoo فلسطين أن نعزز العلاقة ونطور الشراكة مع شركة أمنية، حيث إن هذه خطوة مهمة بالنسبة لنا لتلبية احتياجات مشتركينا، كما يهدف ذلك أيضًا للحفاظ على الأهل في البلدين الشقيقين على تواصل عبر خدمات الاتصال الدولي بأفضل الأسعار وبمعايير ممتازة، ويمنح مشتركينا المسافرين إمكانية التجوال عبر شبكتي الجيل الرابع والجيل الخامس، وهنا نقدم الشكر للشركاء في أمنية على تعاونهم المستمر بما يخدم مصلحة الشركتين”.