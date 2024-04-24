بحضور الأميرة غيداء تقديم ورقة سياسات جديدة تتناول إقتصاديات التدخين في الأردن

وطنا اليوم– حضرت سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، تقديم ورقة سياسات جديدة تتناول إقتصاديات التدخين في الأردن خلال جلسة حوارية عُقدت في المنتدى الإقتصادي الأردني.

وتناولت الجلسة، التي أدارها رئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك، بالإضافة لنخبة من الإقتصاديين والأكاديميين، تأثير التدخين على الإقتصاد الوطني والصحة العامة.

وخلال الجلسة، قالت سمو الأميرة غيداء “أوجّه ندائي لكلّ واحد منّا وأقول: لقد حان الوقت لكي نتّخذ خطوات جادّة وصارمة، فالدّراسات حاضرة، والتقارير مكتوبة والإمكانيّات موجودة. واجبنا أن نكون على قدر المسؤولية وأن نفرض تنفيذ المادة رقم 47 من قانون الصحة العامة فورًا من دون أي تأخير”.

وأكّد الدكتور أبو صعيليك أنّ التدخين لا يُمثل فقط مشكلة صحية عامة، بل يُعتبر أيضًا عبئًا إقتصاديًا كبيرًا يستدعي العمل المتواصل والمنظم للحدّ منه.

وأشار إلى أنّ ورقة السياسات تُشير إلى الخسائر المالية الكبيرة التي يتكبدّها الإقتصاد الأردني سنويًا جراء التدخين، حيث تُسلّط الضوء على العبء الذي يلقيه على النظام الصحي.

وتحدث عن دور المؤسسات التعليمية في التوعية الصحية بالمدارس والجامعات كأدوات رئيسية في الحدّ من إنتشار التدخين بين الأجيال الجديدة، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في مراقبة وتحليل اتّجاهات التدخين.

كما أكّد أبو صعيليك أهمية تكاتف جميع الجهود الوطنية لمحاربة هذه الآفة التي تُهدد مستقبل الأردن من النواحي الصحية والإقتصادية على حدِّ سواء.

وشدد أبو صعيليك على إلتزام المنتدى بلعب دور محوري في تحفيز الحوار الوطني وتشجيع صناع السياسات على إتخاذ خطوات جادة نحو معالجة مشكلة التدخين بشكل جذري، لما لها من تأثيرات بعيدة المدى على المجتمع والإقتصاد في الأردن.

الحوار في المنتدى أستعرض مجموعة من التوصيات السياسية، التي تشمل توسيع الحملات التوعوية لتشمل المزيد من الفئات العمرية، خصوصًا الشباب، وتعزيز التشريعات لمكافحة التدخين في الأماكن العامة.